Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Κρατούσα το μαχαίρι από φόβο» υποστηρίζει ο 20χρονος δράστης

Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 20χρονου καθ' ομολογίαν δράστη, της δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 20χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του άτυχου 27χρονου, οδηγήθηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας την Παρασκευή στο Ναυτοδικείο Πειραιά, όπου παρέμεινε για περίπου πέντε ώρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εμφανίστηκε με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να απαντά σε ερωτήσεις, όπως το αν μετανιώνει.

Νωρίτερα μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε πως όλα έγιναν «πάνω στη στιγμή» και εξέφρασε μεταμέλεια, λέγοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

«Ζητώ συγγνώμη. Ό,τι έγινε ήταν στιγμιαίο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω αλλά ειπώθηκαν πράγματα που δεν έπρεπε να ειπωθούν. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω», φέρεται πως ήταν τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Star για την υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι είχε μαζί του το μαχαίρι για αυτοπροστασία, καθώς φοβόταν πιθανή επίθεση από το θύμα, ενώ ανέφερε πως η συμπλοκή εξελίχθηκε γρήγορα και ξέφυγε από τον έλεγχο.

Το φονικό όπλο ήταν μαχαίρι με μεγάλη λάμα, το οποίο εντοπίστηκε κρυμμένο πίσω από ηλιακό θερμοσίφωνα του σπιτιού του, αφού πρώτα είχε καθαριστεί.

Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη και μέχρι τότε, κρατείται στα κρατητήρια του Πολεμικού Ναυτικού στον Σκαραμαγκά.