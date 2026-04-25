Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Έπλυνα το μαχαίρι και το έκρυψα σε θερμοσίφωνα»

Φωτογραφία από το μαχαίρι της φονικής επίθεσης στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Την ώρα που ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης, της δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο, κρατείται στα κρατητήρια του Πολεμικού Ναυτικού και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη, νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση.

Ο 20χρονος, υπέδειξε στις αρχές το μέρος που έκρυψε το μαχαίρι, με το οποίο δολοφόνησε τον 27χρονο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καθάρισε το μαχαίρι από το αίμα και στη συνέχεια το έκρυψε στους ηλιακούς θερμοσίφωνες της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Πρόκειται για κρητικό μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών, με το οποίο ο 20χρονος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα.

Μετά την επίθεση στο πάρκο Ασυρμάτου εγκατέλειψε το σημείο μαζί με έναν 18χρονο φίλο του και κατευθύνθηκαν στο σπίτι του, όπου άλλαξαν ρούχα και έφυγαν ξανά.

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: «Θα σας πω πού άφησα το μαχαίρι που χρησιμοποίησα»

«Επειδή θέλω να συνεργαστώ με τις αρχές, θα σας πω πού άφησα το μαχαίρι που χρησιμοποίησα. Συγκεκριμένα αφού έγινε το κακό, ανέβηκα με το ασανσέρ στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας που μένω. Από κει συνέχισα, ανεβαίνοντας τη σκάλα κι έφτασα στο επίπεδο που υπάρχει», φέρεται να υποστήριξε αρχικά σύμφωνα με το STAR.

«Αφού ανέβηκα σε αυτό, πέρασα στο σημείο, όπου παλιά υπήρχε πόρτα και βγήκα έξω που είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Πήγα σε εκείνον που είναι τέρμα δεξιά έσκυψα και έβαλα το μαχαίρι πίσω από κάτι καλύμματα που υπάρχουν εκεί», συνέχισε.

«Τέλος θέλω να σας πω ότι πριν κρύψω το μαχαίρι, το είχα σκουπίσει και μετά του έριξα λίγο νερό», φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων στους αστυνομικούς.