Δολοφονία στο Ηράκλειο: Σε κελί υψίστης ασφαλείας στον Κορυδαλλό υπό τον φόβο αντιποίνων ο 54χρονος

Το πρώτο του 24ωρο στις φυλακές Κορυδαλλού, πέρασε ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του, μετά τις απολογίες τους για την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο, αργά το βράδυ της Παρασκευής οδηγήθηκαν στο πλοίο «Κίσσαμος» και τα ξημερώματα του Σαββάτου έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κρατούνται σε κελιά υψίστης ασφαλείας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές για πιθανά αντίποινα, ενώ παράλληλα στον Κορυδαλλό υπάρχει φόβος για επίθεση εις βάρος τους από άλλους κρατούμενους.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Του έλεγα “τι έκανες; τι έκανες;”»

Σημειώνεται πως οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον ρόλο της συζύγου του, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στη δολοφονία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ίδια φέρεται να έχει καταθέσει ότι κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους, εκείνος έδειχνε συναισθηματικά φορτισμένος και ότι ο ίδιος εξέφρασε την πρόθεση να παραδοθεί στις αρχές, κάτι που τελικά έγινε.

«Σε όλο τον δρόμο προς το σπίτι μας έκλαιγα και μοιρολογούσα και του έλεγα “τι έκανες; τι έκανες;”. Μόλις συνήλθε λίγο μου είπε ότι θέλει να παραδοθεί, πράγμα που υπερθεμάτισα και εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.