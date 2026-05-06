Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Το παιδί μου χάθηκε ενώ ο άλλος ζούσε» ανέφερε ο 54χρονος

«Έκανα αυτό που έπρεπε» φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21χρονου στο Ηράκλειο.

Αναστάτωση επικρατεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην περιοχή Αμμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του 21χρονου από τον 54χρονο.

Ο δράστης δολοφόνησε τον νεαρό στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, γιατί τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του το 2023, σε ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί στην ίδια πόλη.

Στη συνέχεια, παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε την πράξη του. «Δεν το είχα προσχεδιάσει. Αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 2023. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος ζούσε και τον έβλεπα διαρκώς μπροστά μου», φέρεται να ανέφερε αρχικά στους αστυνομικούς.

«Δεν είχε απονεμηθεί Δικαιοσύνη για το τροχαίο. Όταν είδα το αυτοκίνητο του απέναντι, έκανα ότι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά, δεν ήμουν ο εαυτός μου», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τον ίδιο, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του, για συνεργεία.

Το χρονικό της δολοφονίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου

Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, τον παρακολουθούσε και μόλις τον είδε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, του έκλεισε τον δρόμο, αρχίζοντας να τον πυροβολεί εν ψυχρώ, ενώ αυτός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Το θύμα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φέρεται να βγήκε από το όχημα, να προσπάθησε να τρέξει και να διαφύγει, ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και συνέχισε να τον πυροβολεί, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, προσπάθησε να μπει σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει, ωστόσο τα τραύματα τα οποία έφερε ήταν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να καταλήξει.

Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά τη δολοφονία ο 54χρονος πήγε με το αυτοκίνητό του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε ενώ φέρεται να υποστήριξε πως τον σκότωσε τον 21χρονο γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.