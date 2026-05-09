Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Νόμιζα ότι μου έκανε χειρονομία» φέρεται να είπε ο 54χρονος

Ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς και η σύζυγός του, αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤNews, ο 54χρονος φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του ότι το θύμα τον «προκαλούσε» εδώ και περίπου δύο με δυόμισι χρόνια.

Ο ίδιος φέρεται να είπε πως, την ημέρα της δολοφονίας, πίστεψε ότι ο 21χρονος του έκανε χειρονομία, γεγονός που τον οδήγησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητό του τη μηχανή του νεαρού.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε ότι ο 21χρονος επιχείρησε να τον κλωτσήσει, με αποτέλεσμα ο ίδιος «να θολώσει» και να ακολουθήσουν οι πυροβολισμοί.

«Είχα μόνο έξι σφαίρες. Αν είχα 1.000, θα του έριχνα και τις 1.000», φέρεται να δήλωσε.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 21χρονος έφερε έξι τραύματα στον κορμό του σώματός του.

Τα τέσσερα φαίνεται πως προήλθαν από πυροβολισμούς που δέχθηκε από απόσταση περίπου δύο έως δυόμισι μέτρων. Τα άλλα δύο τραύματα φέρεται να προκλήθηκαν από πιο κοντινή απόσταση.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Προφυλακιστέα κρίθηκε η σύζυγος του 54χρονου

Την ίδια ώρα, προφυλακιστέα κρίθηκε και η σύζυγος του 54χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΕΡΤNews, η ίδια υποστήριξε στην απολογία της ότι δεν γνώριζε πως ο σύζυγός της οπλοφορούσε, ενώ φέρεται να ανέφερε πως προσπάθησε να τον αποτρέψει και ότι δεν επρόκειτο για προσχεδιασμένη δολοφονία.

Ο 21χρονος, θύμα της δολοφονίας, είχε απευθυνθεί στο παρελθόν στις αρχές και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι στον 54χρονο. Συγκεκριμένα, του είχε απαγορευτεί να πλησιάζει τον νεαρό σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

