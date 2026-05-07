Δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή του δυστυχήματος, που στοίχισε τη ζωή στον γιο του δράστη

Στη δημοσιότητα βρίσκεται το βίντεο από το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον γιο του 54χρονου δράστη του φονικού στο Ηράκλειο με θύμα έναν 21χρονο.

Υπενθυμίζεται πως το νεαρό θύμα ήταν ο οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο πριν τρία χρόνια, ενώ συνοδηγός του ήταν ο γιος του δράστη.

Ο 54χρονος μετά το δυστύχημα, δεν έπαψε να κατηγορεί για τον θάνατο του παιδιού του τον 21χρονο, με αποτέλεσμα να αποπειραθεί αρκετές φορές να τον βλάψει.

Σε βάρος του 54χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, είχαν σχηματιστεί τρεις δικογραφίες, η τελευταία μόλις τον περασμένο Μάρτιο, για παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν εκδοθεί σε βάρος του.

Οι περιοριστικοί όροι είχαν επιβληθεί έπειτα από καταγγελία και μήνυση για προηγούμενη επίθεση και απειλές σε βάρος του 21χρονου.

Το βίντεο από το τροχαίο το 2023 - [Προσοχή σκληρές εικόνες]:

Η κηδεία του 21χρονου τελέστηκε σήμερα στο χωριό Χώνος στο Ρέθυμνο με έντονη την παρουσία της Αστυνομίας, για λόγους ασφαλείας.

Η αδελφή του νεαρού θύματος έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα: «Φορέστε όλοι τα καλά σας. Αν θέλετε, λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα, αλλά ούτε μια σφαίρα».

Ο μητροπολίτης Ρεθύμνης Πρόδρομος απευθυνόμενος στην οικογένεια του 21χρονου ανέφερε: «Αυτή είναι σήμερα μια υπόσχεση για τον Νικήστρατο πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα λόγο».

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου αναμένεται να απολογηθούν στον τακτικό ανακριτή ο 54χρονος και η σύζυγός του, οι οποίοι κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 54χρονος είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ενώ η σύζυγος του κατηγορείται για απλή συνέργεια.