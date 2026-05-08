Δολοφονία στο Ηράκλειο: Για προσχεδιασμένο έγκλημα κάνει λόγο η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Για μια ξεκάθαρα προσχεδιασμένη δολοφονία έκανε λόγο η δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου θύματος του φονικού στο Ηράκλειο με δράστη έναν 54χρονο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, η 56χρονη σύζυγος του δράστη, ακόμη κι αν δεν προκάλεσε, φέρεται να ενίσχυσε την ήδη ειλημμένη απόφαση του 54χρονου να αφαιρέσει τη ζωή του 21χρονου, σε μια υπόθεση που - όπως υποστήριξε - φέρει χαρακτηριστικά ιδιαίτερης σκληρότητας και απαξίας.

Υπενθυμίζεται πως το ζευγάρι οδηγήθηκε στη φυλακή εχθές, έπειτα από τις πολύωρες απολογίες και των δύο.

Η δικηγόρος έκανε λόγο και για περιύβριση νεκρού, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο δράστης, αφού πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον του 21χρονου, στη συνέχεια φέρεται να κλωτσούσε το άψυχο σώμα του.

«Εμείς θα δηλώσουμε υποστήριξη κατηγορίας και για τους δύο. Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, ενίσχυσε οπωσδήποτε την απόφαση, την ήδη ειλημμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης, η οποία έλαβε φορά δυστυχώς σε βάρος αυτού του παιδιού», είπε η δικηγόρος.

«Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πρόκειται για μία προσχεδιασμένη εκτέλεση... ενώ ήταν το παιδί νεκρό το χτυπούσε, το κλωτσούσε. Έχετε ξαναδεί τέτοιου είδους ανθρωποκτονία... γιατί στα δικά μου τα χρονικά και τα δεδομένα είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω μία τέτοια περίπτωση και πρέπει να σας πω ότι οι αιτιάσεις περί βρασμού καταρρίπτονται ουσιαστικά από την ίδια την κατάθεσή του...», συμπλήρωσε.

