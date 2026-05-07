Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν» - Θλίψη στην κηδεία του 21χρονου

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, η κηδεία του 21χρονου στο Ηράκλειο.

Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον 21χρονο που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή στο χωριό Χώνος του δήμου Μυλοποτάμου.

Από νωρίς το πρωί υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή για λόγους ασφαλείας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από μέλη της οικογένειας του θύματος.

Ωστόσο παρά την κατάσταση, πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» για να αποχαιρετήσει τον 21χρονο στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής.

Άλλοι ντυμένοι στα λευκά μετά από επιθυμία της οικογένειας και άλλοι στα μαύρα, εκφράζοντας το βαρύ πένθος τους, τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία.

Την ίδια ώρα, σε βάρος του 54χρονου δράστη της δολοφονίας ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για οπλοχρησία, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορίες για οπλοφορία, οπλοκατοχή και συνέργεια.

Και οι δύο κρατούνται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ο συγκινητικός λόγος στην κηδεία του 21χρονου

Συγκινητικά ήταν και τα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου στην κηδεία του 21χρονου, ο οποίος μίλησε για τις ευθύνες της κοινωνίας, ζητώντας συγγνώμη «για όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν», ενώ κάλεσε όλους να εγκαταλείψουν τη βία και τα όπλα.

Απευθυνόμενος συμβολικά στον 21χρονο, ζήτησε να «φωτίζει από ψηλά» τις ζωές των ανθρώπων και να βοηθήσει ώστε ο τόπος να γεννά ζωή και όχι θάνατο.

«Από εκεί ψηλά να φωτίζεις μαζί με τους άλλους αγγέλους τα σκοτάδια της ζωής μας, για "να γεννά ο τόπος μας ζωή και όχι θάνατο”. Εκεί πια, παιδί μου, στην αγκαλιά της Παναγίας, δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν. Εκεί να προσεύχεσαι για όλους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, προέτρεψε όλους να δεσμευτούν ότι «δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα λόγο».

Με πληροφορίες από cretalive.gr / neakriti.gr