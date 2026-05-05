Δολοφονία στο Ηράκλειο: Άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο - Τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του

Άνδρας, 54 ετών, σκότωσε έναν 20χρονο σε κεντρικό δρόμο του δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο, το απόγευμα της Τρίτης (5/5).

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του, πριν τρία χρόνια, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα. Το 20χρονο θύμα φέρεται πως ήταν ο οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο δυστύχημα, με συνοδηγό τον γιο του δράστη.

Ο δράστης αρχικά εμβόλισε το όχημα του 20χρονου και στη συνέχεια ακολούθησε η συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας έπεσαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του τελευταίου.

Ο 20χρονος, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δέχτηκε πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, χωρίς τις αισθήσεις του, και λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο δράστης

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο neakriti.gr, ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές, καθώς παρουσιάστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα λίγο μετά το περιστατικό.

Αρχικά, είχε διαφύγει με το αυτοκίνητό του, κινούμενος από την Αμμουδάρα προς το Ηράκλειο, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ο 54χρονος είχε αποπειραθεί να σκοτώσει τον 20χρονο στο παρελθόν.