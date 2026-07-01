Δολοφονία στο Αίγιο: Τι έδειξαν οι τοξικολογικές του 65χρονου κατηγορούμενου

Στη δημοσιότητα ήρθαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου κατηγορούμενου και προφυλακισμένου για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο αίμα του 65χρονου κατηγορούμενου για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο εντοπίστηκαν ίχνη ινδικής κάνναβης και υπνωτικών χαπιών.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, ο 65χρονος είχε υποστηρίξει πως «κοιμόταν και ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν». Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις ανακριτικές αρχές, οπότε κρίθηκε προφυλακιστέος.

Δολοφονία στο Αίγιο: Όλα στο επίκεντρο

Οι αρχές, μετά τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την υπόθεση στο Αίγιο. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι συμπληρωματικές καταθέσεις, προκειμένου να συμπληρωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Μεταξύ άλλων, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι «έξυπνες συσκευές» που ήταν στο σπίτι τη στιγμή της δολοφονίας, ενώ αξίζει να ειπωθεί πως δεν έχουν βγει όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «δεν είναι δύσκολο να βρεθεί γενετικό υλικό στα χέρια ενός ανθρώπου».

Το συγκεκριμένο εύρημα αφορά την παρουσία γενετικού υλικού της μητέρας στον γιο και αντίστοιχα του γιου στη μητέρα.

«Εγώ δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω αυτά που αναφέρει ο συνήγορος του κατηγορουμένου, ο οποίος άλλωστε έχει πρόσβαση στη δικογραφία. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και των εγκληματολογικών ερευνών απομένουν πειστήρια προς εξέταση, οπότε δεν έχουμε το σύνολο των απαντήσεων για να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα», δήλωσε η κ. Δημογλίδου.

Μέχρι στιγμής, ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες έχουν οι καταθέσεις του φίλου που ενημερώθηκε πρώτος από τον κατηγορούμενο, καθώς και των συγγενών της 54χρονης γυναίκας και του γιου της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου κατηγορούμενου ούτε στα όπλα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα ούτε στα σώματα ή στα νύχια των δύο θυμάτων.

Ειδικότερα, οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής δείχνουν ότι στα νύχια της γυναίκας δεν βρέθηκε DNA του 65χρονου, αλλά μόνο ίχνη DNA του γιου της. Παράλληλα, στα χέρια και στα νύχια του 65χρονου εντοπίστηκε αποκλειστικά δικό του γενετικό υλικό.

Όσον αφορά το όπλο τύπου φλόμπερ που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος και με το οποίο εκτιμάται ότι πυροβολήθηκε ο 26χρονος, σε αυτό βρέθηκαν μόνο αποτυπώματα της γυναίκας και του γιου της, χωρίς να εντοπιστούν ίχνη πυρίτιδας.

Παράλληλα, δεν ανιχνεύθηκε πυρίτιδα στα χέρια του 65χρονου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο εύρημα δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς όπλα αυτού του τύπου δεν αφήνουν συνήθως υπολείμματα πυρίτιδας.

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