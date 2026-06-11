Δολοφονία στο Αίγιο: Τα στοιχεία που «δείχνουν» τον 65χρονο - Αρνείται τα πάντα

Την Παρασκεύη (12/6) αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο 65χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο δήλωσε πως «είναι αθώος και ότι τους αγαπούσε πάρα πολύ». Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, ενώ η υπεράσπισή του κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη δικογραφία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤNews, οι αρχές έχουν ήδη απαγγείλει στον 65χρονο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, βασιζόμενες σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την προανάκριση.

Δολοφονία στο Αίγιο: Τα στοιχεία που «δείχνουν» τον κατηγορούμενο

Σύμφωνα, πάντα, με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να διαδραματίζει το γεγονός ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού, ενώ κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν ύποπτη κίνηση.

Αυτό οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης βρισκόταν ήδη εντός της οικίας, όπου βρίσκονταν μόνο τα μέλη της οικογένειας, μεταξύ αυτών και ο 65χρονος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο θεωρείται εσώρουχο που εντοπίστηκε στην αυλή, πλυμένο με χλωρίνη και καθαριστικά, καθώς και η έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος στον χώρο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ίδιος προσπάθησε να καθαρίσει τα ίχνη από τη συμπλοκή.

Δολοφονία στο Αίγιο: Η εκτίμηση για το κίνητρο

Ερωτήματα προκαλεί επίσης η στάση του κατηγορούμενου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τίποτα, παρά το γεγονός ότι φέρεται να υπήρξε έντονη συμπλοκή με πυροβολισμό και μαχαιρώματα.

«Πώς γίνεται να υπάρχει καβγάς, πυροβολισμός και μαχαιρώματα και να μην ακούσεις τίποτα;», είναι το ερώτημα που θέτουν οι αρχές. Επιπλέον, ο 65χρονος δεν ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, αλλά επικοινώνησε πρώτα με φίλο του, ο οποίος ενημέρωσε τελικά τις αρχές.

Ως προς το κίνητρο, οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν σενάρια που σχετίζονται με ζηλοτυπία ή οικονομικές διαφορές, ωστόσο, όπως επισημαίνεται, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, ο 65χρονος είχε έντονες διαφωνίες με την 54χρονη για οικονομικό ζήτημα, γεγονός που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η γυναίκα φέρεται να είχε ενημερώσει για αυτό το θέμα τον γιο της και του ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία όπου σπούδαζε και εργαζόταν, κάτι που έκανε ο 26χρονος πριν από δύο ημέρες. Άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ήθελε ο νεαρός να πάρει μαζί του στη Γερμανία τη μητέρα του.

Δολοφονία στο Αίγιο: Η θέση της υπεράσπισης

Την ίδια ώρα, η συνήγορος του κατηγορούμενου, Μαρία Ιατροπούλου, υπογράμμισε μιλώντας στο ΕΡΤnews ότι η δικογραφία παρουσιάζει σημαντικά κενά, τα οποία δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

«Όταν αποδίδονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία και μάλιστα δις, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ισχυροποιούν την κατηγορία», τόνισε.

Όπως εξήγησε, βασικά στοιχεία της έρευνας παραμένουν σε εκκρεμότητα, μεταξύ των οποίων τα αποτελέσματα για ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του κατηγορούμενου και τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA: «Λείπουν μέσα στη δικογραφία όλες εκείνες οι εξετάσεις που θα αποδείξουν αν πράγματι είναι αυτός ο δράστης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, σημειώνοντας: «Σθεναρά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους».

Σύμφωνα με τη συνήγορό του, ο 65χρονος ζήτησε: να ενημερωθεί η ιταλική πρεσβεία και να επικοινωνήσει με την οικογένειά του στην Ιταλία, καθώς δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του, το οποίο έχει κατασχεθεί.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ