Δολοφονία στο Αίγιο: Τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους μία μητέρα και ο γιος της.

Ο φάκελος της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο έχει περάσει εδώ και λίγες ημέρες στα χέρια του ελληνικού FBI, με τους έμπειρους αστυνομικούς, μελετώντας τα στοιχεία, να εξετάζουν πλέον τον ισχυρισμό του 65χρονου κατηγορούμενου ο οποίος έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Ο 65χρονος, στο υπόμνημά του, έχει ισχυριστεί πως η 54χρονη σκότωσε πρώτα τον γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, με τις αρχές να εξετάζουν και να μην αποκλείουν, πλέον, το ενδεχόμενο.

Δολοφονία στο Αίγιο: Δεν είναι απίθανο το ενδεχόμενο που προβάλλει ο 65χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κάποιες φωτογραφίες από τη νεκροψία και άλλα στοιχεία που υπάρχουν στη σχετική δικογραφία, φαίνεται να δείχνουν στους αστυνομικούς ότι δεν είναι απίθανο να ισχύει το ενδεχόμενο το οποίο έχει επικαλεστεί από την πρώτη στιγμή ο 64χρονος κατηγορούμενος.

Όσον αφορά τις μαχαιριές, που φέρεται να βρέθηκαν στην πλάτη της 54χρονης γυναίκας στο Αίγιο, φαίνεται να αμφισβητούνται από την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρχε ένα στοιχείο που ανέφερε ότι πιθανόν να υπάρχει μαχαιριά στην πλάτη της 54χρονης, το οποίο φαίνεται να μην ισχύει.

Πλέον, οι αρχές κάνουν και δεύτερες σκέψεις και εξετάζουν τους αρχικούς ισχυρισμούς του 64χρονου για τη δολοφονία στο Αίγιο.