Δολοφονία στο Αίγιο: Νέα προθεσμία έλαβε ο 65χρονος για να απολογηθεί - Επιμένει στην αθωότητά του

Αύριο, Σάββατο (13/6), απολογείται ο 65χρονος που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητά του, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία που τον συνδέει με τις δολοφονίες.

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 07:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί. Πιο μετά, τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», ισχυρίστηκε σήμερα, Παρασκευή (12/6) ενώπιον της ανακρίτριας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η βιαιότητα της επίθεσης στα θύματα αποτυπώνεται καθαρά στα τραύματα που φέρουν οι σοροί. Ο 26χρονος φέρεται να πυροβολήθηκε στο κεφάλι από πολύ κοντινή απόσταση και στη συνέχεια να δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, ενώ η 54χρονη μητέρα του έφερε δεκάδες τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, σε μια επίθεση που οι αρχές περιγράφουν ως ιδιαίτερα βίαιη.

Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες αναμένεται να παίξουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης υλικού DNA που εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της 54χρονης, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη.

Στο μαχαίρι που βρέθηκε δίπλα στη σορό της γυναίκας δεν εντοπίστηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης είτε να φορούσε γάντια είτε να είχε καθαρίσει το όπλο μετά το έγκλημα. Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία αναμένονται από την εξέταση του κινητού τηλεφώνου της 54χρονης, το οποίο εντοπίστηκε πρόσφατα, καθώς και από την ανάλυση του τηλεφώνου του 26χρονου.

Οι αρχές μετέφεραν εκ νέου στο σπίτι όπου σημειώθηκε το διπλό φονικό τον 65χρονο Ιταλό, προκειμένου να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος. Η διαδικασία θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να βοηθήσει στην αποσαφήνιση αντιφάσεων και στην καλύτερη κατανόηση της ακριβούς εξέλιξης των γεγονότων.