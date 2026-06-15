Δολοφονία στο Αίγιο: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνεργος στην απόκρυψη στοιχείων

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο με θύμα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, με τον 65χρονο βασικό ύποπτο να οδηγείται στη φυλακή μετά την απολογία του.

Η ΕΡΤ μεταδίδει πως στο σπίτι που εντοπίστηκαν νεκροί η 54χρονη και ο 26χρονος στο Αίγιο, παρατηρήθηκαν ίχνη παρέμβασης του σημείου εγκλήματος, σε μία προσπάθεια αλλοίωσης δεδομένων σχετικά με τη διπλή δολοφονία.

Παρόλο που δεν διαπιστώθηκαν ίχνη εξωτερικής παρέμβασης, κοινώς παραβίασης του σπιτιού στο Αίγιο, οι αρχές καταλήγουν στο σενάριο πως κάποιος συνεργός του 65χρονου, πιθανότατα μέσω τηλεφώνου, φέρεται να τον καθοδηγούσε για το πώς θα αποκρύψει τα στοιχεία των πράξεών του.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Ξεκινά νέος γύρος καταθέσεων

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, πρόσωπα που έχουν καταθέσει ήδη, αναμένεται να κληθούν πάλι από τις αρχές μετά τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως. Μεταξύ άλλων, στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκεται στο διάστημα που έγινε η δολοφονία και που ο δράστης ειδοποίησε την ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, οι αρχές έχουν διαπιστώσει πως το σπίτι στο Αίγιο ήταν αρκετά καθαρό τη στιγμή που έσπευσαν, γεγονός που τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιος, χωρίς να είναι παρών στο σημείο της δολοφονίας, καθοδηγούσε τον 65χρονο για το πώς θα αποκρύψει τα στοιχεία.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου που θα διαταχθεί από τον εισαγγελέα, θα διαφωτίσει περισσότερο τις αστυνομικές αρχές για το τι πραγματικά συνέβει την ημέρα της δολοφονίας. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί πως αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τα κατασχεθέντα αντικείμενα, που βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Τι είπε στην απολογία του για το Αίγιο ο 65χρονος

Σημειώνεται πως ο 65χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα, ενώ ο κατηγορούμενος απάντησε και στις ερωτήσεις που του υπέβαλαν. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, προκειμένου να συνεχιστεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Το επόμενο στάδιο περιελάμβανε τη διάσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας, για την ποινική μεταχείριση του 65χρονου, όπως και αποφασίστηκε.

Στη σχετική του απολογία, κατέθεσε: «Κοιμόμουν, ήμουν άρρωστος. Ξύπνησα. Έψαξα να τη βρω γιατί είχε ραντεβού να πάει μαζί με τον (…) στον γιατρό για τη μέση της. Είδα ότι δεν είναι στο δωμάτιο γιατί πέρασα από εκεί και φαντάστηκα ότι είναι στο δωμάτιο του (…)».

«Η πόρτα είχε φρακάρει. Την είδα κάτω σε εμβρυακή στάση. Μπήκα στο δωμάτιο έντρομος και πήγα στο κρεβάτι γιατί είδα σκεπασμένο τον (…). Ξεσκέπασα λίγο και είδα κάτι μαύρο στο κεφάλι του. Πήρα τηλέφωνο τον (…) και φώναζα» είπε μεταξύ άλλων.