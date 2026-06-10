Δολοφονία στο Αίγιο: «Είμαι αθώος. Τους αγαπούσα πάρα πολύ», δηλώνει ο 65χρονος κατηγορούμενος

Την αθωότητά του εξακολουθεί να υποστηρίζει ο 65χρονος που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στον Λογγό Αιγίου, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

«Είμαι αθώος. Αγαπάω πάρα πολύ και τη γυναίκα μου και τον γιο μου», δήλωσε ο κατηγορούμενος στον ANT1.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 65χρονος φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την πολύωρη εξέτασή του από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του. Την υπεράσπισή του έχει αναλάβει η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία διορίστηκε από το δικαστήριο και υποστηρίζει ότι η δικογραφία παρουσιάζει σημαντικά κενά και ελλείψεις.

Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η 54χρονη έφερε 27 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο 26χρονος γιος της δέχθηκε επτά μαχαιριές και έφερε επιπλέον τραύμα από αεροβόλο όπλο.

Η έρευνα των Αρχών δεν εντόπισε ίχνη παραβίασης ή παρουσία τρίτου προσώπου στο σπίτι, ενώ δεν διαπιστώθηκε απώλεια χρημάτων ή πολύτιμων αντικειμένων. Ο ίδιος υποστήριξε ότι κοιμόταν στο σαλόνι το βράδυ της δολοφονίας και ότι ανακάλυψε τα πτώματα το πρωί της Τρίτης, οπότε και ειδοποίησε φίλο του πριν κληθεί η αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή φρεσκοπλυμένα προσωπικά αντικείμενα του 65χρονου, μεταξύ των οποίων ένα εσώρουχο και μια πετσέτα με κηλίδες που εξετάζονται ως πιθανά ίχνη αίματος. Όταν κλήθηκε να εξηγήσει γιατί τα είχε πλύνει, ανέφερε μόνο ότι είχε λερωθεί και γι’ αυτό έκανε ντους και έπλυνε τα ρούχα του.

Παράλληλα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι πριν από το έγκλημα είχε προηγηθεί πάλη, κάτι που φέρεται να επιβεβαιώνεται τόσο από την εικόνα του χώρου όσο και από ζημιές σε έπιπλα του σπιτιού.

Το πιθανό σενάριο των Αρχών

Η αστυνομική έρευνα δείχνει ότι πρώτο θύμα ήταν ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό εξ επαφής στον δεξιό κρόταφο με όπλο τύπου Φλομπέρ ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι στο θώρακα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η μητέρα του άκουσε τον πυροβολισμό και έσπευσε στο δωμάτιο, όπου δέχθηκε επίσης επίθεση. Η 54χρονη βρέθηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιο με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από τη σορό της.

Δίπλα σε ντουλάπα βρέθηκε και το όπλο τύπου Φλομπέρ, με ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγιο στη θαλάμη.

Στο μικροσκόπιο το οικονομικό κίνητρο

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα, με το οικονομικό να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον των θυμάτων, το ζευγάρι φέρεται να αντιμετώπιζε έντονες διαφωνίες για οικονομικά ζητήματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η 54χρονη είχε ενημερώσει τον γιο της για τις διαφωνίες αυτές και του είχε ζητήσει να επιστρέψει προσωρινά στην Ελλάδα από τη Γερμανία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν. Ο 26χρονος είχε φτάσει στη χώρα μόλις δύο ημέρες πριν από το έγκλημα.

Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη στο χρονικό διάστημα από τις 06:00 έως τις 11:00 το πρωί της Τρίτης. Υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικού σπιτιού δεν καταγράφει καμία κίνηση στον χώρο από τις πρώτες πρωινές ώρες έως την αποκάλυψη του εγκλήματος, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, περιορίζει σημαντικά το ενδεχόμενο παρουσίας τρίτου προσώπου.

Ωστόσο, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται κρίσιμα εργαστηριακά ευρήματα, μεταξύ των οποίων τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και των ελέγχων για υπολείμματα πυρίτιδας.