Δολοφονία στο Αίγιο: Δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτύπωματα στο μαχαίρι

Οι εγκληματολογικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της έρευνας για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου αρχίζουν να αποκαλύπτουν νέα στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε εξετάστηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν άμεσα στην ταυτοποίηση του δράστη.

Αντίθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεύρεση δακτυλικού αποτυπώματος με ίχνη αίματος της 54χρονης γυναίκας πάνω σε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρέθηκε μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με το τοπικό μέσο pelop.gr.

Το συγκεκριμένο εύρημα αξιολογείται από τους ερευνητές, καθώς ενδέχεται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τις κινήσεις που έγιναν πριν ή μετά το έγκλημα.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων φαίνεται να ανατρέπουν τις αρχικές εκτιμήσεις σχετικά με την κατάσταση του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος έχει συλληφθεί για την υπόθεση. Οι εξετάσεις δεν επιβεβαίωσαν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από τη διάπραξη του εγκλήματος, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης.

Οι αστυνομικοί αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις παραβίασης ή διάρρηξης της κατοικίας. Παράλληλα, από τα έως τώρα δεδομένα δεν φαίνεται να καταγράφηκε η παρουσία ή η αποχώρηση άλλου ατόμου από το σπίτι κατά το χρονικό διάστημα που εκτιμάται ότι διαπράχθηκε το διπλό φονικό.

Υπενθυμίζεται ότι νεκροί εντοπίστηκαν η 54χρονη σύντροφος του κατηγορούμενου και ο 26χρονος γιος της. Η γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της, ενώ ο νεαρός έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 65χρονος κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία. Η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα επιπλέον εργαστηριακών εξετάσεων που ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της αιματηρής υπόθεσης.

Ο 65χρονος θα απολογηθεί αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου.