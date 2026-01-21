Δολοφονία στο Αγρίνιο: Προφυλακιστέος ο καθ' ομολογίαν δράστης

Με ομόφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου στο Αγρίνιο, κρίθηκε σήμερα προφυλακιστέος.

Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, όταν ο 44χρονος σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 50χρονο κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας. Ο καθ’ ομολογία δράστης κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα στο οποίο, μεταξύ άλλων, ανέφερε πώς δεν είχε στήσει καρτέρι στον άτυχο άνδρα και πώς φοβόταν για τη ζωή του.

Ο 50χρονος, βρέθηκε νεκρός από τρεις σφαίρες, μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Τι είχε υποστηρίξει ο 44χρονος

Ο 44χρονος, είχε υποστηρίξει, ότι τη στιγμή του περιστατικού, είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Καταθέσεις έδωσαν και 8 άτομα από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του δράστη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ



