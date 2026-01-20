Δολοφονία στο Αγρίνιο: Γιατί μπορεί να καταρριφθεί ο ισχυρισμός του δράστη περί «αυτοάμυνας»

Την Τετάρτη (21/1) αναμένεται να απολογηθεί ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στο Αγρίνιο, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε από τις δικαστικές αρχές του Μεσολογγίου όπου μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο 44χρονος, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου στο Αγρίνιο, ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές ότι «εάν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός», επικαλούμενος αυτοάμυνα για τις πράξεις του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Mega και την εκπομπή «Live News» ο παραπάνω ισχυρισμός μπορεί να καταρριφθεί μέσα από κάποια συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη: αρχικά, ο 50χρονος φαίνεται να έχει πέσει θύμα τριπλού πυροβολισμού από σκάγια που προορίζονται για αγριογούρουνα, εκ των οποίων τα δύο βρήκαν στόχο.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής εντοπίζει τραύματα στο πίσω μέρος του κρανίου του θύματος, ενώ το αυτοκίνητο του 50χρονου φέρει -στο πίσω μέρος του- τρύπες από σκάγια, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο 44χρονος, ενδεχομένως, να πυροβόλησε από πίσω το όχημα.

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός» υποστηρίζει ο 44χρονος

«Τον πρόλαβα» φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου στο Αγρίνιο.

Την ώρα που οι αρχές εκφράζουν ανοιχτά την έντονη ανησυχία τους για τυχόν αντίποινα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στα σπίτια των δύο οικογενειών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε μέχρι τώρα στην αστυνομία, υποστηρίζει πως «είδα το θύμα να με σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθώ και να χτυπήσω πρώτος. Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

«Ελάτε να με πάρετε. Παραδέχομαι ότι εγώ πυροβόλησα πρώτος. Το πρωί ήμουν στο καφενείο του χωριού, όταν μπήκε το θύμα και άκουσα που έλεγε στους υπόλοιπους ότι θα πήγαινε να κυνηγήσει ζαρκάδια και ότι μέσα στο αυτοκίνητο θα είχε και το όπλο του.

»Όταν έφυγε από το καφενείο, τον ακολούθησα», υπενθυμίζεται πως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, όταν παραδέχτηκε τι είχε κάνει.