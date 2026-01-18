Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός» υποστηρίζει ο 44χρονος

«Τον πρόλαβα» φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου στο Αγρίνιο.

Την ώρα που οι Αρχές εκφράζουν ανοιχτά την έντονη ανησυχία τους για τυχόν αντίποινα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στα σπίτια των δύο οικογενειών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την πολύκροτη υπόθεση, ο 44χρονος σήμερα αναμένεται να πάει στον εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε μέχρι τώρα στην αστυνομία, υποστηρίζει πως «είδα το θύμα να με σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθώ και να χτυπήσω πρώτος. Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

«Ελάτε να με πάρετε. Παραδέχομαι ότι εγώ πυροβόλησα πρώτος. Το πρωί ήμουν στο καφενείο του χωριού, όταν μπήκε το θύμα και άκουσα που έλεγε στους υπόλοιπους ότι θα πήγαινε να κυνηγήσει ζαρκάδια και ότι μέσα στο αυτοκίνητο θα είχε και το όπλο του.

»Όταν έφυγε από το καφενείο, τον ακολούθησα», υπενθυμίζεται πως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, όταν παραδέχτηκε τι είχε κάνει.

Το χρονικό της δολοφονίας στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρωί του Σαββάτου στο Λιθοβούνι Αγρινίου, ο 44χρονος δράστης φέρεται να έστησε καρτέρι στο θύμα, το οποίο δέχθηκε σφαίρες για αγριογούρουνα, περισσότερες από μία φορές.

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα της δολοφονίας, εκτιμάται πως τους δύο άνδρες χώριζαν προσωπικές διαφορές, παρότι στο παρελθόν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

«Κάποιοι το περίμεναν», αναφέρει ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, επικαλούμενο πληροφορίες από συντοπίτες τόσο του θύματος όσο και του δράστη της δολοφονίας στο Αγρίνιο.

Στο ρεπορτάζ, αναφέρεται πως όλα ξεκίνησαν, όταν η σύζυγος του θύματος εγκατέλειψε το σπίτι τους για να ζήσει στην Πάτρα μαζί με το θύτη. Άλλαξε όμως γνώμη και θέλησε να επιστρέψει στο σπίτι της. Τότε ήταν που ξεκίνησε η μεγάλη κόντρα ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Το πρωί του Σαββάτου, το θύμα έπινε καφέ στο καφενείο του χωριού, μέχρι να περάσει από μπροστά του το αυτοκίνητο του δράστη, ο οποίος πιθανολογείται ότι επέστρεφε από κυνήγι. Εκεί φέρεται -κατά το ίδιο ρεπορτάζ- να λογομάχησαν.

Ο δράστης συνέχισε και το θύμα πήρε το δικό του αυτοκίνητο και τον ακολούθησε. Δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας αλλά από την αυτοψία της αστυνομίας φαίνεται πως ο δράστης σταμάτησε και να πυροβόλησε με την καραμπίνα το αυτοκίνητο του θύματος που τον ακολούθησε, στο παρμπρίζ.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα, το αυτοκίνητο κατέληξε σε ένα χωράφι και ο δράστης πήγε στην πίσω πλευρά και πυροβόλησε ακόμη δύο φορές με φυσίγγια για αγριογούρουνο.