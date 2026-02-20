Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: Προσωρινά κρατούμενοι ο δράστης και ο αρχιφύλακας

Με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, ο καθ' ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις φυλακές Δομοκού και ο αρχιφύλακας, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 αναφέρει ότι εξετάσθηκε το όπλο του εγκλήματος για αποτυπώματα χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν ευρήματα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα κενά στις καταθέσεις τους όσο οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν πώς πέρασε το όπλο στο σωφρονιστικό κατάστημα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο βοήθειας από τρίτο πρόσωπο.

Ο βαρυποινίτης υποστήριξε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι «εάν δεν το είχα κάνει θα μας είχε σκοτώσει, δεν είχα κανένα λόγο να μπλέξω σε καβγά πριν από τη δίκη μου».

Όσο για τον αρχιφύλακα, δηλώνει άγνοια, αρνείται την κατηγορία και φέρεται να αναφέρει πως εάν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί θα το είχε αποτρέψει.

Φυλακές Δομοκού: Το χρονικό της δολοφονίας

Οι δύο υποστηρίζουν πως ο 43χρονος προσπάθησε να πυροβολήσει τον αρχιφύλακα και ο κατηγορούμενος, για την ανθρωποκτονία, κρατούμενος του σωφρονιστικού καταστήματος, «μεσολάβησε για να τού σώσει τη ζωή».

«Ο Π. (θύμα) έκανε μία κίνηση προς το δεξί μέρος του σορτς που φορούσε με τα χέρια του, δεν είδα εάν πήγε να πιάσει κάτι και χωρίς να αντιληφθώ τι έχει γίνει, αρχικά άκουσα έναν πυροβολισμό και είδαν τον Π. να δέχεται πυροβολισμό στο κεφάλι» είπε αρχικά ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού.

Ο αρχιφύλακας υποστήριξε, πως όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, σάστισε και δεν είδε ποτέ πώς βρέθηκε το όπλο στα χέρια του βαρυποινίτη. Επανέλαβε, δε, ότι ο έτερος βαρυποινίτης, την ώρα της δολοφονίας, δεν βρισκόταν στον χώρο του αρχιφυλακείου.

«Μετά είδα τον Ρ.Σ. (κατηγορούμενο για τη δολοφονία) να κρατάει ένα περίστροφο και να ρίχνει άλλες δύο βολές στον Π. (θύμα) την ώρα που έπεφτε ή όταν ήταν κάτω. Όταν κοίταξα τον Ρ.Σ. μού είπε επί λέξη "It's a f... guy" και πέταξε το περίστροφο στο πάτωμα, προτάσσοντας τα χέρια του ως ένδειξη να του περάσω χειροπέδες» πρόσθεσε στην απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αρχιφύλακας τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών τόσο από μαρτυρικές καταθέσεις όσο και από βιντεοληπτικό υλικό, που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, το οποίο κατέγραψε τον βασικό κατηγορούμενο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν, ο αρχιφύλακας βρέθηκε επίσης κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, ΑΠΕ-ΜΠΕ