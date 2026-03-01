Δολοφονία στην Ξάνθη: 61χρονος τραυμάτισε θανάσιμα συγχωριανό του με τσεκούρι

Ένας 61χρονος άνδρας τραυμάτισε θανάσιμα 69χρονο έπειτα από καυγά που σημειώθηκε στη Μέδουσα, στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τις ίδιες πηγές, ο 61χρονος μετέβη στην οικία του 69χρονου και, στη διάρκεια του έντονου καβγά που ακολούθησε, τον χτύπησε -κατά πληροφορίες από τοπικά μέσα- με τσεκούρι που κρατούσε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και περιπολικό έσπευσε στο χωριό, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου fonistisxanthis.gr, οι σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών «ήταν ιδιαίτερα τεταμένες το τελευταίο διάστημα, ενώ οι διαφορές τους φέρεται να είχαν και οικονομικό υπόβαθρο, δημιουργώντας κλίμα έντονης αντιπαράθεσης τις προηγούμενες ημέρες».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, fonistisxanthis.gr, xanthinews.gr