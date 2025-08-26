Δολοφονία στην Σκύδρα: 76χρονος σκότωσε 72χρονο - Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με ΙΧ και τον πέταξε σε χωματερή

Ένας 76χρονος στην Σκύδρα συνελήφθη με την κατηγορία ότι σκότωσε 72χρονο αφού τον πυροβόλησε, τον έσυρε με ΙΧ και τον πέταξε σε χωματερή.

Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί από το απόγευμα της 16ης Αυγούστου στο χωριό Δάφνη του δήμου Σκύδρας, όταν συγγενής του δήλωσε την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Οι αστυνομικοί που ξεκίνησαν την έρευνα για τον αγνοούμενο, εντόπισαν το μηχανάκι του, αλλά πάνω σε αυτό υπήρχαν κηλίδες αίματος, γεγονός που κίνησε τις υποψίες για το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς δεν προέκυπτε το ενδεχόμενο ότι ο 72χρονος είχε πέσει θύμα τροχαίου, σύμφωνα με το voria.gr.

Χθες, Δευτέρα (25/8), στις 11 το πρωί αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 72χρονου σε χωματερή, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και με τραύμα από πυροβολισμό.

Η έρευνα οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη του 76χρονου ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ανθρωποκτονία σε βάρος 72χρονου ημεδαπού που έγινε στις 16 Αυγούστου 2025 σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από συγγενικό πρόσωπο του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το πρωί η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας».