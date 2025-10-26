Δολοφονία στην Κρήτη: «Τον πυροβόλησε ενώ χόρευε» - Συγγενής του θύματος ο δράστης

Πληροφορίες από τη δολοφονία του 51χρονου στην Κρήτη, μεταφέρουν λεπτομέρειες για το συμβάν, όπως μαρτυρίες από την ώρα που ο δράστης πυροβόλησε το θύμα αλλά και τη συγγένεια των δύο ανδρών.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής κάστανου στο χωριό Έλος, το απόγευμα της Κυριακής, κι ενώ ο 51χρονος χόρευε, ο δράστης πλησίασε προς το μέρος του και τον πυροβόλησε περισσότερες από μία φορές στο στήθος, πριν διαφύγει.

Σύμφωνα με το cretapost, «ο δράστης και το θύμα φαίνεται να είναι ξαδέρφια και είχαν πρόσφατα προσωπικές διαφορές».

«Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας, κατά τις ίδιες πληροφορίες. «Ο κόσμος φώναζε, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε γίνει. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε γιορτή με τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα».

Το θύμα έπεσε αιμόφυρτο στο έδαφος και οι διοργανωτές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο με τους διασώστες να προσπαθούν να επαναφέρουν τον 51χρονο στη ζωή κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων. Ωστόσο, δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί και οι αρχές τον αναζητούν.

Με πληροφορίες από cretapost