Δολοφονία στην Κρήτη: Τα πρώτα λόγια του 22χρονου δράστη στις Αρχές - «Δέχτηκα απειλές από το θύμα»

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» σχετικά με τη δολοφονία στο χωριό Έλος, στην Κίσσαμο Χανίων, όπου 22χρονος πυροβόλησε και σκότωσε 52χρονο σε γλέντι, το απόγευμα της Κυριακής (27/10).

Ο 22χρονος μετά το φονικό τράπηκε σε φυγή. Σήμερα ωστόσο, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδόθηκε στην Αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 22χρονος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Ο ίδιος, αύριο, Τρίτη θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί.

Δολοφονία στα Χανιά: «Πέρυσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι»

Η κόρη του 52χρονου θύματος περιέγραψε τι συνέβη στο γλέντι την Κυριακή ενώ αναφέρθηκε σε επεισόδια που είχαν προηγηθεί ανάμεσα στην οικογένειά της και την οικογένεια του 22χρονου που δολοφόνησε τον πατέρα της.

«Πέρυσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι, είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν διαλύσει όλα. Ο μπαμπάς μου τότε είχε φύγει, είχε πάει σε άλλο τραπέζι. Φέτος ήταν σπίτι με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο, του λένε “έλα από το μαγαζί να σου πούμε κάτι”. Πήγαν μαζί, πήραν κάτι βότκες και μετά ήρθε ένας Γιώργος και του λέει “έλα λίγο να σου πω”. Πήγαν πιο δίπλα, κουβέντιαζαν και ξαφνικά ήρθε κάποιος και του έριξε δύο μπαλωθιές. Αυτό ήταν. Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε έγινε φασαρία. Πέρυσι, τέτοια ημέρα, είχε ξαναγίνει περιστατικό. Ο αδελφός του (σ.σ. του 22χρονου) είχε έρθει στο σπίτι και είχε σπάσει την πόρτα με έναν άλλον».

Στην περιγραφή της, η κόρη του θύματος τόνισε, ότι μετά από το συμβάν που σημειώθηκε στο σπίτι, ο πατέρας της «είδε τα δύο παιδιά στα Χανιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου πήγε και τον σκότωσε».