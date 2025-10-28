Δολοφονία στην Κρήτη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 22χρονο δράστη

Αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία βρίσκεται ο 22χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στην Κίσσαμο Χανίων της Κρήτης.

Ο νεαρός κατηγορούμενος βρέθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή Χανίων προκειμένου να απολογηθεί, ωστόσο ζήτησε προθεσμία και την έλαβε. Επομένως αναμένεται να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου (1/11).

Ένας εκ των συνηγόρων του, ανέφερε, ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών αυτοβούλως και πως «από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο».

Δολοφονία στην Κρήτη: Το χρονικό

Το απόγευμα της Κυριακής (26/10), ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το καθιερωμένο γλέντι στο χωριό Έλος, για τη γιορτή του κάστανου, ο νεαρός πυροβόλησε στο στήθος το 52χρονο θύμα, ενώπιον δεκάδων παρευρισκομένων.

Ο 22χρονος μετά το φονικό τράπηκε σε φυγή. Την επομένη όμως, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδόθηκε στην αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 22χρονος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Δολοφονία στην Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στην ανακοίνωσή της για την υπόθεση της δολοφονίας στην Κρήτη η ΕΛ.ΑΣ αναφέρει:

Συνελήφθη χθες (27.10.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού απογευματινές ώρες της 26.10.2025 σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε το πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.