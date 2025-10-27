Δολοφονία στην Κρήτη: Παραδόθηκε ο νεαρός που σκότωσε τον 52χρονo

Παραδόθηκε ο νεαρός δράστης της δολοφονίας στην Κρήτη με θύμα τον 52χρονo συγγενή του.

Το θύμα που καταγόταν από το Έλος, γιόρταζε με την πάρεα του την ονομαστική του γιορτή όταν δέχτηκε την επίθεση μπροστά στα μάτια των παρευρισκομένων, με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι 23 ετών.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως ο νεαρός δράστης θα παραδινόταν μέσα στην ημέρα.

Έτσι, σήμερα, μετά από περίπου 24 ώρες, ο δολοφόνος του 52χρονου εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας ότι τον πυροβόλησε επειδή το θύμα τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Πώς έγινε η δολοφονία στην Κρήτη

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 18:00 και ενώ η γιορτή ήταν σε εξέλιξη στην πλατεία του χωριού. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και δεκάδες επισκέπτες διασκέδαζαν με το συγκρότημα γνωστού Κρητικού λυράρη.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή ενώ ένας γιατρός και ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα.

Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 51χρονο στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων ήταν όμως αργά, καθώς έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Στο Έλος Κισσάμου έσπευσαν τα ΤΑΕ που απέκλεισαν το χώρο, καθώς και αστυνομικοί από το τμήμα της Κισσάμου.

Δολοφονία στην Κρήτη: Γνώριμος των Αρχών το θύμα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν εντάσεις ανάμεσα στον ίδιο και συγγενείς του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η αιτία της δολοφονίας στην Κρήτη.

Αυτό που απασχολει τώρα τους αξιωματικούς της Ασφάλειας που ανέλαβαν την υπόθεση, είναι να μην υπάρξει συνέχεια.