Δολοφονία στην Κρήτη: «Νόμιζε ότι ο 52χρονος θα βγάλει όπλο» - Προφυλακιστέος ο 22χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 22χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στην Κρήτη.

Ο νεαρός νωρίς το πρωί του Σαββάτου, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κίσσαμο, την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απολογία του διήρκησε περίπου δύο ώρες, κατά τη διάρκεια της οποίας επανέλαβε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 52χρονο και πως θεώρησε ότι εκείνος θα έβγαζε όπλο και βρέθηκε εξ απροόπτου.

«Εξήγησε στην κυρία Ανακρίτρια κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το έγκλημα. Αυτό που ουσιαστικά είπε είναι ότι βρέθηκε εξ απροόπτου, δέχθηκε μια απειλή. Δέχτηκε κάποιες βρισιές από τον 54χρονο, έκανε και μία κίνηση με το χέρι του και θεώρησε ότι πάει να βγάλει ένα όπλο και δυστυχώς έφερε μαζί του ένα όπλο σε περίπτωση που ρίχνανε μπαλωθιές στη συγκεκριμένη γιορτή και δυστυχώς το χρησιμοποίησε χωρίς να μπορεί να καταλάβει που στόχευσε ούτε τίποτα» ανέφερε ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας, μετά την προφυλάκισή του.

«Είναι συντετριμμένος έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί, το έχει μετανιώσει, ζήτησε συγνώμη, επανειλημμένος και ζητάει και τώρα και μέσα από τις δικές μου δηλώσεις συγνώμη για αυτό που έχει προκαλέσει. Δεν ξύπνησε πάντως ένα πρωί να πάει να κάνει κακό. Δηλαδή αυτό γιατί το λέω δεν ήταν προσχεδιασμένο, απολύτως τίποτα.

»Πράγματι είχαν διαφορές και κατά το παρελθόν. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και με αυτά που απολογήθηκε, ο 51χρονος δημιουργούσε πολύ συχνά προβλήματα τόσο σε αυτόν όσο και στην οικογένειά του. Βρέθηκε το όπλο, δεν μπαίνουμε σε αυτό τώρα», κατέληξε.

Με πληροφορίες από creta24.gr