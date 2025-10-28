Δολοφονία στην Κρήτη: «Το χωριό του τον πρόδωσε, μόνο άσχημα έχουν να πουν», λέει η σύζυγος του 52χρονου

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος της δολοφονίας στην Κρήτη και συγκεκριμένα, σε γλέντι στην Κίσσαμο, περιέγραψε τις σχέσεις του συζύγου της με την οικογένεια του δράστη που είναι μακρινός συγγενής του, αλλά και με το υπόλοιπο χωριό.

Το απόγευμα της Κυριακής, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το καθιερωμένο γλέντι στο χωριό Έλος, για τη γιορτή του κάστανου, ο νεαρός πυροβόλησε στο στήθος τον 52χρονο ενώπιον δεκάδων παρευρισκομένων, με αποτέλεσμα το θύμα της επίθεσης να χάσει τη ζωή του.

«Να σας πω την αλήθεια, από χθες παρακολουθώ όσα βγαίνουν στον αέρα και είναι κρίμα για έναν άνθρωπο που δεν έχουν καν προλάβει να κηδέψουν ακόμα. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα για τον άνθρωπό μου. Δεν ήμουν παρούσα στο γλέντι, γιατί έχασα πρόσφατα έναν δικό μου άνθρωπο. Ήταν μακρινοί συγγενείς. Δεν είχαν σχέσεις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι οικογένειες δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Υπήρχε πάντα ένα μίσος -όχι για περιουσιακά, για γη ή για ζώα. "Μη με κοιτάς, γιατί με κοίταξες... "», εξήγησε στο Mega.

«Η κοινωνία μας είναι πολύ μικρή, έχουμε χωριά που ζουν εννέα και δέκα άνθρωποι» συνέχισε για τον τόπο όπου ζούσε με τον σύζυγό της και πρόσθεσε: «Ο άνθρωπός μου είχε στιγματιστεί, επειδή ήταν αρκετά οξύθυμος. Όταν τον πείραζαν, ήθελε πάντα να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο. Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα. Ήρθα εδώ, γνώρισα τον άνθρωπό μου και ήμασταν μαζί δεκατρία χρόνια. Προσπαθούσα πάντα να είμαστε ήρεμοι».

Όσο για τις εκκρεμότητές του με τον νόμο, η σύζυγος του 52χρονου επιβεβαίωσε, ότι: «Είχε πάρε-δώσε με τις αρχές, πιο πολύ για αδεσποτία».

Τέλος, αναφερόμενη στη δολοοφνία του 52χρονου στη γιορτή του κάστανου, η ίδια ανέφερε, ότι:

«Δεν θα μάθετε ποτέ την αλήθεια· εδώ ο ένας καλύπτει τον άλλο. Θα τον θάψω στο χωριό μου, όχι στο χωριό του, το χωριό του τον πρόδωσε. Μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν· είναι άδικο και κρίμα. Ό,τι συνέβαινε στο Έλος, αμέσως έλεγαν "αυτός το έκανε". Είπαν ψέματα για ενδοοικογενειακή βία. Ρωτήστε τι πατέρας ήταν, μπορείτε να το ψάξετε».

Δολοφονία στην Κίσσαμο: Τα λόγια του 22χρονου αφότου παραδόθηκε

Ο 22χρονος μετά το φονικό τράπηκε σε φυγή. Την επομένη όμως, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδόθηκε στην αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του.



«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 22χρονος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Δολοφονία στην Κρήτη: «Πέρυσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι»

Η κόρη του 52χρονου θύματος περιέγραψε τι συνέβη στο γλέντι την Κυριακή ενώ αναφέρθηκε σε επεισόδια που είχαν προηγηθεί ανάμεσα στην οικογένειά της και την οικογένεια του 22χρονου που δολοφόνησε τον πατέρα της.

«Πέρυσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι, είχαν σπάσει τις πόρτες και τα είχαν διαλύσει όλα. Ο μπαμπάς μου τότε είχε φύγει, είχε πάει σε άλλο τραπέζι. Φέτος ήταν σπίτι με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο, του λένε “έλα από το μαγαζί να σου πούμε κάτι”. Πήγαν μαζί, πήραν κάτι βότκες και μετά ήρθε ένας Γιώργος και του λέει “έλα λίγο να σου πω”. Πήγαν πιο δίπλα, κουβέντιαζαν και ξαφνικά ήρθε κάποιος και του έριξε δύο μπαλωθιές. Αυτό ήταν. Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε έγινε φασαρία. Πέρυσι, τέτοια ημέρα, είχε ξαναγίνει περιστατικό. Ο αδελφός του (σ.σ. του 22χρονου) είχε έρθει στο σπίτι και είχε σπάσει την πόρτα με έναν άλλον».

Στην περιγραφή της, η κόρη του θύματος τόνισε, ότι μετά από το συμβάν που σημειώθηκε στο σπίτι, ο πατέρας της «είδε τα δύο παιδιά στα Χανιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου πήγε και τον σκότωσε».