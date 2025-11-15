Δολοφονία στην Αράχωβα: Τέσσερις συλλήψεις για την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 42χρονου Γιάννη Λάλα σε σαλέ της Αράχωβας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άτομα με ποινικό μητρώο και δύο που δεν έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Όλοι οι συλληφθέντες αυτή την ώρα ανακρίνονται από τους αστυνομικούς του Ελληνικού FBI.

Το χρονικό της εκτέλεσης του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 42χρονος είχε φτάσει στην περιοχή μαζί με μια γυναίκα και δύο ακόμη ζευγάρια, προκειμένου να περάσουν το Σαββατοκύριακο σε πολυτελές σαλέ στο Λιβάδι Αράχωβας.

Οι δράστες φέρεται να γνώριζαν τις κινήσεις του και να τον παρακολουθούσαν στενά. Όταν εκείνος βγήκε στο μπαλκόνι του καταλύματος, άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάσνικοφ και πιστόλι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα σε όλο του το σώμα.

Η γυναίκα που τον συνόδευε ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Στη συνέχεια σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο εντοπίστηκε ένα καμένο όχημα - εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε ως όχημα διαφυγής των εκτελεστών - μέσα στο οποίο βρέθηκαν όπλα.