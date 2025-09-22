Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Το τηλεφώνημα που δέχθηκε ο δράστης πριν σκοτώσει την αδελφή του

Ο 50χρονος δράστης της δολοφονίας στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε τι συνέβη, πριν σκοτώσει την αδελφή του, πνίγοντάς τη με σακούλα.

Στην περιγραφή του μίλησε για ένα τηλεφώνημα με τη σύζυγό του και τον καβγά με την αδελφή του, η οποία έδωσε σκληρή μάχη για να σωθεί, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, αλλά δεν τα κατάφερε. Σε σχόλιό τους, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας περιγράφουν τον 50χρονο δολοφόνο ως έναν ιδιαίτερα ήσυχο άνθρωπο.

«Ο συγκεκριμένος είναι ένα ‘αρνί’. Αν θέλει κανείς να βρεθεί δίπλα σε έναν ήπιο άνθρωπο και να χαλαρώσει, θα διάλεγα αυτόν τον άνθρωπο για να ήμουν δίπλα του», σημειώνει φίλη του θύματος. Όπως προκύπτει από όσα περιγράφει το περιβάλλον των αδελφιών, ο δολοφόνος φρόντιζε και αγαπούσε την αδελφή του.

«Έπαθε εγκεφαλικό, πήγε την πήρε από το νοσοκομείο, την έφερε στο σπίτι, τι συνέβη στο σπίτι, τι είπαν, τι έκαναν. Την άλλη μέρα μαθαίνουμε αυτά τα πράγματα», λέει ο πατέρας τους, αναφερόμενος σε περιπέτεια που είχε η 59χρονη με την υγεία της, όταν υπέστη εγκεφαλικό και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για δύο εβδομάδες.

«Ένα ήσυχο παιδί, ένας ήσυχος άνθρωπος, όπου να πας όλοι συγχαρητήρια μου δίνανε. Τώρα τι έγινε; Τα έχω χαμένα και εγώ», λέει ο πατέρας τους.

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Το τηλεφώνημα για το οποίο μίλησε ο δράστης

Ο 50χρονος ανέφερε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι προηγήθηκε ένα τηλεφώνημα με τη σύζυγό του και στη συνέχεια, έντονος καβγάς με την αδελφή του.

«Θόλωσα. Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει», φέρεται να είπε εξηγώντας στη συνέχεια, ότι η αδελφή του είχε μία συμπεριφορά που τους έφερνε διαρκώς σε σύγκρουση το τελευταίο διάστημα.

Αναλυτικά, ο ίδιος περιέγραψε, ότι: «Στη διαδρομή από το νοσοκομείο για το σπίτι δέχτηκα τηλεφώνημα από τη σύζυγό μου και την ενημέρωσα ότι θα διανυκτερεύσω στο σπίτι της αδελφής μου. Αυτή αντέδρασε με θυμό λέγοντάς μου να πάρω τα πράγματα μου και να μείνω μόνιμα με την αδελφή μου. Αυτό με τάραξε. Όταν έφτασα στο σπίτι της αδελφής μου, η οποία είχε εμμονή με την καθαριότητα και φοβόταν τα μικρόβια, μου μίλησε και πάλι πολύ έντονα και με άσχημο τρόπο, γιατί πάτησα με τις κάλτσες μου εκεί που άφησα τα παπούτσια μου. Στη συνέχεια μου επιτέθηκε πολύ έντονα λεκτικά για ένα σχαράκι που βρισκόταν στην αποχέτευση της τουαλέτας. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα εντελώς με όλα αυτά που μου έλεγε και σε συνδυασμό με τον καυγά που είχε προηγηθεί με τη σύζυγό μου ενήργησα, χωρίς να συνειδητοποιήσω την πράξη μου».

Οικογενειακός φίλος τους, αναφέρει: «Της συμπαραστεκόταν μία ζωή. Τώρα τι έγινε και αυτός ο αδερφός που την υπεραγαπούσε την σκότωσε, τι να πω; Έχουμε μείνει και εμείς άναυδοι με αυτό που έγινε».

Ο 50χρονος ισχυρίστηκε, πως ένιωθε ασφυκτική πίεση, καθώς οι προστριβές με την αδελφή του τον έφθειραν ψυχολογικά. Μάλιστα, φέρεται να δεχόταν πίεση κι από τη σύζυγό του αναφορικά με το θέμα της φροντίδας της αδελφής του.

