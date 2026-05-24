Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Τι βρέθηκε στο σπίτι του 67χρονου - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σχηματίστηκε σε βάρος του 30χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία του πατέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Ο 67χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Κυριακής και τη σορό εντόπισε η κόρη του, ενώ στο σπίτι βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του.

Ο 30χρονος συνελήφθη και ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του, μετά από έντονο καβγά το βράδυ του Σαββάτου.

Κατά την έρευνα στο σπίτι τους, κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία θα εξεταστούν εργαστηριακά, καθώς και ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος συνεχίζεται.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη

«Συνελήφθη σήμερα (24-05-2026) σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, 30χρονος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία σε βάρος του 67χρονου πατέρα του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, για ανθρωποκτονία, παράβαση του Νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας και Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (24-05-2026) εντοπίστηκε νεκρός σε χώρο της οικίας τους ο 67χρονος, φέροντας τραύματα, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα είχε προκαλέσει ο 30χρονος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι τα οποία θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, καθώς και δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

