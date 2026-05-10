Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 40χρονο και πέταξαν τη σορό του στον Λουδία

Άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε πως σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δολοφονία έγινε σε κατοικία στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 40χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προηγήθηκε καυγάς ενώ βρισκόταν στο σπίτι με άλλα άτομα και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας εξ αυτών πήρε όπλο και τον πυροβόλησε.

Στη συνέχεια, οι δράστες φέρονται να μετέφεραν τη σορό και να την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προσπαθώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Μετά από ενημέρωση πολίτη, η ΕΛΑΣ ξεκίνησε έρευνες και λίγο αργότερα εντόπισε δύο άνδρες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους.

Οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις, ενώ αστυνομικές δυνάμεις και η ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες στον ποταμό για τον εντοπισμό της σορού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ