Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Οι αναρτήσεις της 59χρονης στα social media και ο διαπληκτισμός με τον δράστη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής ο 50χρονος που σκότωσε την αδερφή του το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Αναλήψεως, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας μετά την αποτρόπαια πράξη του κάλεσε την Άμεση Δράση και ομολόγησε το έγκλημα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο ίδιος πήγε να πάρει την 59χρονη αδερφή του από το νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλευόταν για 12 ημέρες, καθώς είχε υποστεί εγκεφαλικό.

Αφού γύρισαν οι δυο τους φέρονται να διαπληκτίστηκαν, όπως ισχυρίστηκε στις Αρχές ο 50χρονος, με αφορμή μια παρατήρηση της 59χρονης στον ίδιο.

Έπειτα ο άνδρας πήρε μια πλαστική σακούλα και έπνιξε την 59χρονη.

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Τα ευχαριστήρια μηνύματα της 59χρονης προς τον αδερφό της

Σύμφωνα με πληροφορίες, τίποτα δεν προμύνηε στη σχέση των δύο αδερφών, τη σημερινή έκβαση των πραγμάτων, καθώς φαινόντουσαν ιδιαίτερα αγαπημένοι.

Μάλιστα, το 59χρονο θύμα, ενόσω νοσηλευόταν έκανε αναρτήσεις στα social media ευχαριστώντας τον 50χρονο που είναι στο πλευρό της.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης δεν έχει δώσει ακόμη σαφείς διευκρινίσεις αναφορικά με το κίνητρο της δολοφονίας.