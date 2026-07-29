Δολοφονία στη Σύρο: Σε κατ' οίκον περιορισμό προσωρινά ο 41χρονος - Ελεύθερη η σύζυγός του

Εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σχετικά με την προφυλάκισή του ή μη, βρίσκεται ο 41χρονος που κρατείται προσωρινά για την υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε χθες Τρίτη 28/7 ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η ανακρίτρια έκρινε ότι ο 41χρονος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη, πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.

Eλεύθερη η σύζυγος του 41χρονου στη Σύρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 30χρονη υποστήριξε στην απολογία της ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και αντίκρισε τη 42χρονη να φορά σκουρόχρωμα ρούχα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να κρατά μαχαίρι.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, φοβήθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Τότε, ο σύζυγός της, που βρισκόταν στο εσωτερικό του σπιτιού, άκουσε τις φωνές και έσπευσε να τη βοηθήσει. Η κατηγορούμενη επανέλαβε, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, τον ισχυρισμό που είχε προβάλει και στην προανακριτική διαδικασία, ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, θεωρώντας πως επρόκειτο για άγνωστο άτομο που επιχειρούσε να εισβάλει στην κατοικία τους.

Ο 41χρονος φέρεται να κατέθεσε ότι τραυμάτισε τη 42χρονη με μαχαίρι που βρισκόταν στο τραπέζι, υποστηρίζοντας ότι στη συνέχεια την καταδίωξε μέχρι τις σκάλες του σπιτιού.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, όταν η 42χρονη νοσηλεύτρια κατέρρευσε λίγα μέτρα από την είσοδο, έσκυψε πάνω της για να αφαιρέσει την κουκούλα που φορούσε, προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητά της. Όπως ανέφερε, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για γνωστή του γυναίκα, ενώ όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, υπέστη σοκ.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Πριν από τις απολογίες του ζευγαριού είχε προηγηθεί αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό, παρουσία της ανακρίτριας, του εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εστιάζοντας στις ψηφιακές συσκευές του ζευγαριού, εξετάζοντας τις μεταξύ τους επικοινωνίες πριν από το περιστατικό, καθώς και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επτά κρίσιμα δευτερόλεπτα που δεν έχουν καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό. Το χρονικό αυτό κενό αφορά το διάστημα από τη στιγμή που η 42χρονη εισέρχεται στον χώρο μέχρι να εμφανιστεί να απομακρύνεται τρέχοντας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews