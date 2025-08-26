Δολοφονία στη Σκύδρα: Ποινική δίωξη στον 76χρονο δράστη

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ασκήθηκε στον 76χρονο δράστη της δολοφονίας στη Σκύδρα με θύμα έναν 72χρονο.

Νωρίτερα ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας, αφού συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του συγχωριανού του. Ο 76χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την υπεράσπισή του και θα απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης.

Το θύμα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος και αναζητούνταν για 10 μέρες.

Την εξαφάνιση του 72χρονου είχε δηλώσει στην Αστυνομία η κόρη του στα μέσα Αυγούστου και έκτοτε ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν έφυγε από το σπίτι του για να ψωνίσει και δεν επέστρεψε.

Δολοφονία στην Σκύδρα: Η ομολογία του δράστη

Ο δράστης ομολόγησε τελικά χθες το απόγευμα την ενοχή του υποδεικνύοντας το σημείο που είχε εγκαταλείψει τη σορό.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές με την καραμπίνα και τον σκότωσα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 76χρονος λέγοντας ότι τον σκότωσε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου.

Στη συνέχεια έκρυψε πρόχειρα τη σορό και τους δύο κάλυκες για να μην εντοπιστούν. Όταν σουρούπωσε, επέστρεψε στο σημείο, έδεσε τη σορό στο όχημά του και την έσυρε μέχρι την πρόχειρη χωματερή έξω από το χωριό όπου την έκρυψε με διάφορα μπάζα και σκουπίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί είχαν πάει τρεις φορές στη χωματερή και δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τη σορό. Ο δράστης εμφανίστηκε τελικά μόνος του στο αστυνομικό τμήμα όπου και ομολόγησε τη δολοφονία του συγχωριανού του.

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές είχαν στο στόχαστρο τον δράστη και τον θεωρούσαν ως τον «νούμερο ένα» ύποπτο, καθώς ήταν γνωστό ότι δράστης και θύμα είχαν διαφορές σχετικά με χωράφια.

Δολοφονία στην Σκύδρα: «Νόμιζε πως του κλέβει ροδάκινα από το χωράφι»

Η σύζυγος του θύματος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ο δράστης κατηγορούσε τον 72χρονο πως του έκλεβε ροδάκινα από το χωράφι του και τον τελευταίο καιρό είχε γίνει εμμονικός με αυτό το ζήτημα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του δράστη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο ο δράστης κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, υποδήματα και ρουχισμός, ενώ από την κατοχή του κατασχέθηκε το ποσό των 1.770 ευρώ.