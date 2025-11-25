Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Τι ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο - Τα τελευταία λόγια της 75χρονης

Για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται η 46χρονη που συνελήφθη από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία της 75χρονης που διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα.

Σε βάρος της 46χρονης, η οποία είναι γυναίκα του γιου της 75χρονης, σχηματίστηκε δικογραφία για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε το έγκλημα χθες το βράδυ, ενώ σε βάρος της υπάρχουν στοιχεία που έχουν προκύψει από την προανακριτική διαδικασία.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Το χρονικό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο

Στο μεταξύ, στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη γυναίκα του γιου της, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η 46χρονη νύφη της άτυχης γυναίκας είχε μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών εδώ και πολλές μέρες και ήταν υπό παρακολούθηση. Μάλιστα, υπό παρακολούθηση ήταν και ένα ακόμα συγγενικό πρόσωπο της 75χρονης, για το οποίο όμως δεν προέκυψε κάτι ενοχοποιητικό.

Μάλιστα, σε επικοινωνία της εκπομπής με την κόρη του θύματος, της είπε πως από την αρχή υποπτευόταν ως υπεύθυνη για τον θάνατο της μητέρας της τη νύφη της και μάλιστα, είχε μοιραστεί τις υποψίες της με τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών που έκαναν τις έρευνες.

Επίσης, η στιγμή της δολοφονίας της γυναίκας έχει καταγραφεί από σύστημα ενδοεπικοινωνίας που ήταν εγκατεστημένο στο σπίτι της. Οι αστυνομικοί βρήκαν το σύστημα και κατάφεραν να ανακτήσουν τα δεδομένα που είχε καταγράψει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηχητικό ντοκουμέντο που ανακτήθηκε, ακούγονται τα ουρλιαχτά της 75χρονης από την άγρια επίθεση που δέχθηκε. Η γυναίκα ακούγεται επίσης, να παρακαλάει τη δράστιδα να σταματήσει να τη χτυπά, ενώ λίγα δευτερόλεπτα πριν πεθάνει, ακούγεται να προσεύχεται και να λέει το Πάτερ Ημών.

Ακόμα δεν έχει γίνει σαφές αν η 75χρονη αναγνώρισε τη νύφη της καθώς είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και φορούσε κουκούλα.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Ποιο ήταν το κίνητρο - Τα τρία στοιχεία που «έδειξαν» ότι η 46χρονη είναι η δράστιδα

Όσον αφορά στο κίνητρο της δολοφονίας, το Ανθρωποκτονιών εκτιμά πως ήταν οικονομικό. Η 75χρονη είχε δανείσει στον γιο της 10.000 ευρώ. Εκείνος ήθελε με κάθε τρόπο να επιστρέψει τα χρήματα αυτά στη μητέρα του. Είχε καταφέρει να της επιστρέψει περίπου 8.000 ευρώ και υπολείπονταν άλλα 2.000 ευρώ.

Η 46χρονη, η οποία ήταν εθισμένη στον τζόγο και έπαιζε μεγάλα χρηματικά ποσά σε τυχερά παιχνίδια, πιθανόν να ήθελε να πάρει τα χρήματα που είχε επιστρέψει ο σύζυγός της και ταυτόχρονα να εξαλείψει την υποχρέωση να της επιστρέψουν τα υπόλοιπα που της χρωστούσαν.

Εξετάζεται επίσης, ένα ακόμα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο, ο γιος είχε συγκεντρώσει ένα επιπλέον ποσό που σκόπευε να το επιστρέψει στη μητέρα του, όμως η 46χρονη το έπαιξε κρυφά και το έχασε. Για να μην την καταλάβει λοιπόν ο σύζυγός της, πήγε στο σπίτι της πεθεράς της, ώστε να πάρει το συγκεκριμένο αυτό ποσό και να το επιστρέψει εκεί που το είχε βάλει ο σύζυγός της.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εδώ και αρκετό καιρό γνώριζαν ότι η 46χρονη νύφη της 75χρονης είναι η δράστιδα της άγριας δολοφονίας της. Εσκεμμένα μάλιστα, είχαν διαρρεύσει πως οι δράστες ήταν δύο ποινικοί, ώστε η γυναίκα να χαλαρώσει και να υποπέσει σε λάθη.

Η δράστιδα μπορεί να είχε φροντίσει από προηγούμενη επίσκεψή της στην πεθερά της να αλλάξει τη φορά των καμερών που υπήρχαν στο σπίτι της, ωστόσο την έχουν καταγράψει κάμερες σε άλλο σημείο της Σαλαμίνας λίγο μετά τη δολοφονία.

Επίσης, βρέθηκε αίμα στο αυτοκίνητό της, που μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι ανήκει στην 75χρονη, ενώ στοιχεία έδωσε και το μαχαίρι που βρέθηκε στο σημείο του εγκλήματος.