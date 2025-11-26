Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Σε κακή ψυχολογική κατάσταση ο γιος της 75χρονης - Ζήτησε ιατρική βοήθεια

Σε κακή ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο γιος του 75χρονου θύματος στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της μητέρας του στις 31 Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα - με τη σύντροφό του να ομολογεί την πράξη - ο γιος της άτυχης γυναίκας ζήτησε ιατρική υποστήριξη καθώς και αναρρωτική άδεια, καθώς δε μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του.

Όπως αναφέρουν άτομα από το στενό του περιβάλλον, ο ίδιος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και αδυνατεί να πιστέψει τι έχει συμβεί, δηλαδή ότι η σύζυγός του αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας του.

Από την πλευρά της 46χρονης συντρόφου του, η δικηγόρος της οικογένειας εξηγεί ότι από την πρώτη στιγμή είχε μπει στο «στόχαστρο» των Αρχών, καθώς ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος.

«Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν κάποια πράγματα που παρέπεμπαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο MEGA η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης.

«Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ήταν η πρώτη που μπήκε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος», κατέληξε.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις μάλιστα, η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της για 1.100 ευρώ.

Πρόκειται για χρήματα που είχε συγκεντρώσει ο σύζυγός της για να επιστρέψει στη μητέρα του, ως μέρος συνολικού χρέους 10.000 ευρώ, τα οποία η 46χρονη φέρεται να είχε χάσει στον τζόγο και προσπάθησε να τα ανακτήσει από την 75χρονη.