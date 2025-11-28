Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη - Όσα είπε στην απολογία της

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, η 46χρονη από τη Σαλαμίνα, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της, κρίθηκε προφυλακιστέα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατηγορούμενη κατά την απολογία της στα Δικαστήρια Πειραιά, αρνήθηκε ότι δολοφόνησε την πεθερά της. Φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης και υποστήριξε πως «δεν θυμάται απολύτως τίποτα», όπως είπε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απολογία της η δικηγόρος της.

Η ίδια, σύμφωνα με την ΕΡΤ επικαλέστηκε ότι θυμάται μόνο όσα έγιναν αρκετή ώρα μετά τη δολοφονία.

Φέρεται να είπε: «εγώ ήμουν έξω από το σπίτι αλλά δεν θυμάμαι ότι προχώρησα σε αυτές τις πράξεις. Μου τα είπαν οι αστυνομικοί τόσο αναλυτικά που τα έκανα εικόνες και πίστεψα ότι έκανα την πράξη».

Η δικηγόρος της, μετά την ολοκλήρωση της απολογία της μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι η πελάτισσά της «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Ήταν οργανωμένη» υποστηρίζει η οικογένεια του θύματος

Η οικογένεια της άτυχης 75χρονης αντέδρασε στους ισχυρισμούς της 46χρονης, υποστηρίζοντας πως είχε οργανώσει τη δολοφονία.

Η δικηγόρος της οικογένειας μάλιστα, αμφισβήτησε πλήρως τους ισχυρισμούς περί ελλιπών στοιχείων, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν το 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

«Η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη» ξεκαθάρισε, υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια της 75χρονης είναι συντετριμμένη.

«Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ανέμεναν από τη σημερινή απολογία τουλάχιστον μια εξήγηση.