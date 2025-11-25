Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει» - Τι ομολόγησε η νύφη της 75χρονης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα, καθώς η νύφη της ομολόγησε το έγκλημα.

Η 46χρονη σύντροφος του γιου της άτυχης γυναίκας, ήταν από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών, για τη δολοφονία της 75χρονης στις 31 Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα.

Υπενθυμίζεται πως η 75χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή με τραύματα στο κεφάλι από μπουκάλι, ενώ από το σπίτι της, έλειπαν χρήματα και τιμαλφή. Σχεδόν ένα μήνα μετά και έπειτα από έρευνες, η 46χρονη συνελήφθη από τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών και στη συνέχεια ομολόγησε πως δολοφόνησε την 75χρονη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές εξαρχής εστίασαν στο οικογενειακό περιβάλλον της ηλικιωμένης και πιο συγκεκριμένα στη νύφη της, καθώς φέρεται να είχε χρέη από τζόγο.

Έτσι σκηνοθέτησε τη ληστεία στο σπίτι της 75χρονης, εισέβαλε σε αυτό με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και απέσπασε κατά τις ίδιες πληροφορίες 10.000 ευρώ.

Έπειτα η άτυχη γυναίκα εικάζεται ότι την αναγνώρισε και για αυτό τον λόγο τη χτύπησε αρχικά με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και μετά στο στήθος. Όπως αναφέρουν οι Αρχές, η κατηγορούμενη παραδέχτηκε την πράξη της, υποστηρίζοντας πως πήγε να πάρει χρήματα, αλλά η κατάσταση ξέφυγε.

«Εγώ το έκανα. Θα σας τα πω με λεπτομέρειες. Οδηγήθηκα στην δολοφονία λόγω των οικονομικών αδιεξόδων που έχω περιέλθει από τον εθισμό μου στον τζόγο. Επίσης, το θύμα φώναζε και φοβήθηκα ότι θα με αναγνωρίσει. Έσπασα το παράθυρο και μπήκα στο σπίτι. Αφού την χτύπησα, έψαξα συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού για να βρω χρυσαφικά, όμως δεν βρήκα τίποτα. Έφυγα με το αυτοκίνητο και επέστρεψα σπίτι μου», φέρεται να ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: « Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή» εξηγούν τα παιδιά του θύματος

«Είμαι στο ψυχιατρικό τμήμα με τον αδερφό μου. Δεν είμαστε καλά. Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή και πήγαμε στη ΓΑΔΑ. Παρασκευή έγινε ο φόνος, τη Δευτέρα πήγαμε στη ΓΑΔΑ για κατάθεση και εγώ και η κόρη μου» ανέφερε μιλώντας στο Live News η κόρη του θύματος.



«Την υποψιαζόμουν γενικά γιατί δεν με φώναξε νωρίς, γιατί αυτό. Δεν έχω ακούσει κανένα ηχητικό ντοκουμέντο. Την έψαχνε όλη μέρα και δεν μου είπε τίποτα. Έπρεπε να μου πει για να πάω να δω τι κάνει η μάνα μου. Ξέρω ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, δεν έχω ακούσει τίποτα. Έκανε την προσευχή της, το έχω μάθει και εγώ, από άλλους το έμαθα. Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά, ψαχνόμασταν», ανέφερε αρχικά.

«Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να υπάρχει μία τόσο στυγερή δολοφονία για χρήματα μόνο. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Να το βρει, αυτό που είναι να βρει στην ψυχή της, από τον Θεό και από τη Δικαιοσύνη. Απέναντί μου δεν ήτανε πολύ οκ γιατί εγώ της είχα πει ότι την υποπτευόμουν», κατέληξε.