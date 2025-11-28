Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Δεν θυμάμαι τίποτα» - Η 46χρονη δεν παραδέχεται το έγκλημα

Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη που απολογήθηκε σήμερα για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα.

Λίγο μετά τις 8:00 το πρωί της Παρασκευής, η 46χρονη βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά για να απολογηθεί για το έγκλημα στη Σαλαμίνα, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και συνοδευόμενη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Η απολογία της σύμφωνα με τις πληροφορίες, διήρκησε περίπου ενενήντα λεπτά με την καθ' ομολογίαν δράστιδα να υποστηρίζει τώρα πως δε θυμάται τίποτα από εκείνη την ημέρα.

Συγκεκριμένα, η 46χρονη δεν αποδέχεται τη δολοφονία της πεθεράς της, υποστηρίζοντας ότι «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» και ότι έχει «κενά μνήμης».

Η δικηγόρος της, μετά την ολοκλήρωση της απολογία της μιλώντας στο ΕΡΤnews, υποστήριξε ότι η πελάτισσά της «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Ήταν οργανωμένη» υποστηρίζει η οικογένεια του θύματος

Η οικογένεια της άτυχης 75χρονης αντέδρασε στους ισχυρισμούς της 46χρονης, υποστηρίζοντας πως είχε οργανώσει τη δολοφονία.

Η δικηγόρος της οικογένειας μάλιστα, αμφισβήτησε πλήρως τους ισχυρισμούς περί ελλιπών στοιχείων, τονίζοντας ότι στη δικογραφία υπάρχουν το 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο, οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες καθώς και χρονολογημένη καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

«Η δράση της δεν ήταν αποτέλεσμα έκρηξης θυμού, αλλά απολύτως οργανωμένη» ξεκαθάρισε, υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια της 75χρονης είναι συντετριμμένη.

«Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της», ανέφερε χαρακτηριστικά η δικηγόρος, προσθέτοντας ότι ανέμεναν από τη σημερινή απολογία τουλάχιστον μια εξήγηση.