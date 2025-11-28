Δολοφονία στη Σαλαμίνα: «Δεν ήθελα να τη σκοτώσω» - Στον εισαγγελέα σήμερα η 46χρονη

Στα δικαστήρια Πειραιά αναμένεται να μεταβεί σήμερα προκειμένου να απολογηθεί, η καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη νύφη της άτυχης γυναίκας, που εξαρχής ήταν στο μικροσκόπιο των Αρχών για το στυγερό έγκλημα, σχεδόν ένα μήνα μετά τη δολοφονία της πεθεράς της, ομολόγησε πως το έκανε εκείνη.

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη υποστηρίζει ότι έφτασε σε αυτό το σημείο εξαιτίας της εξάρτησής της από τον τζόγο, καθώς χρωστούσε χρήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 75χρονη φέρεται να έχασε τη ζωή της για 1.100 ευρώ.

Πρόκειται για χρήματα που είχε συγκεντρώσει ο σύζυγός της για να επιστρέψει στη μητέρα του, ως μέρος συνολικού χρέους 10.000 ευρώ, τα οποία η 46χρονη έχασε στη συνέχεια στον τζόγο.

Σήμερα το πρωί, αναμένεται να μεταβεί στα δικαστήρια Πειραιά για να απολογηθεί στον ανακριτή για όσα συνέβησαν.

«Δεν ήμουν σίγουρη τι πάω να κάνω. Δεν ήξερα πώς να το κάνω. Σκεφτόμουν τι ακριβώς να κάνω για να φανεί σαν κανονική ληστεία, ότι μπήκαν δηλαδή άγνωστοι. Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Μόνο να πάρω τα λεφτά ήθελα», φέρεται να έχει εξομολογηθεί μέχρι τώρα στις Αρχές, ενώ η απολογία της αναμένεται να φέρει στο φως περισσότερα στοιχεία για εκείνη την ημέρα.