Λέρος: Ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του μετά από άγριο καβγά

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του 50χρονου στη Λέρο που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης (26/2).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον σκότωσε ο 18χρονος γιος του μετά από άγριο καβγά σε συνεργείο.

Λέρος: Η ομολογία του γιου

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο άνδρες τσακώθηκαν και τότε ο γιος τού πέταξε ένα μεταλλικό αντικείμενο.

Το μεταλλικό αντικείμενο βρήκε τον 50χρονο στο κεφάλι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λέρου, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.