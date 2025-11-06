Δολοφονία στη Χαλκίδα: Απολογούνται αύριο οι συλληφθέντες - Αρνούνται κάθε κατηγορία

Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Παρασκευή (7/11), έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στη Χαλκίδα.

Όλοι τους φέρονται να αρνούνται, μέχρι στιγμής, κάθε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Τετάρτης (5/11), έξω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας, την ώρα που απολογούνταν οι τέσσερις από τους συνολικά οκτώ συλληφθέντες, η οποία φέρεται να είχε οπαδικά κίνητρα, επικράτησε ένταση.

Έξω από το κτίριο σημειώθηκε ένταση, με φίλους του 20χρονου θύματος να φωνάζουν «Αλήτες, δολοφόνοι!» και να επιτίθενται λεκτικά στους συλληφθέντες, την ώρα που εκείνοι μεταφέρονταν στον ανακριτή.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ λίγη ώρα αργότερα οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο και οι υπόλοιποι τρεις. Ο όγδοος συλληφθείς βρίσκεται στο νοσοκομείο, φρουρούμενος και αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Δολοφονία στη Χαλκίδα: Ποιοι είναι οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πέντε από τους οκτώ συλληφθέντες, ηλικίας 19 έως 30 ετών, φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου.

Οι τέσσερις επέβαιναν στο μαύρο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενός εξ αυτών. Μέσα σε αυτό εντοπίστηκε τραυματισμένος ο 20χρονος ιδιοκτήτης, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Ένας 30χρονος που συνελήφθη φέρεται να προσπάθησε να εξαφανίσει ενοχοποιητικά στοιχεία μετά το επεισόδιο, χωρίς να συμμετέχει στη συμπλοκή, ενώ άλλος κατηγορούμενος επιχείρησε να αλλοιώσει τον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με το evima.gr.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 19χρονος - γνώριμος των Αρχών.