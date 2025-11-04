Δολοφονία στη Χαλκίδα: Ακόμη μία σύλληψη για τη συμπλοκή - Βρέθηκε με μαχαιριά κάτω από το μάτι

Σε ακόμη μία σύλληψη προχώρησαν οι Αρχές, μετά τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα.

Οι Αρχές μέχρι τώρα, έχουν προχωρήσει σε επτά συλλήψεις για τη δολοφονία του 23χρονου στη Χαλκίδα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, υπενθυμίζεται ότι είναι και ένας 19χρονος, που εμπλέκεται στην υπόθεση του Γιώργου Λυγγερίδη.

Παράλληλα, συνελήφθη και ένας 22χρονος, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε ένα μαύρο ΙΧ βαριά τραυματισμένος με κατάγματα και μαχαιριά κάτω από το μάτι, λίγο πιο μακριά από το σημείο της δολοφονίας.

Ο νεαρός νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Χαλκίδας, καθώς έχει συλληφθεί για συμμετοχή στη συμπλοκή.

Υπενθυμίζεται πως όλα σημειώθηκαν στην οδό Λιλαντίων το βράδυ της Δευτέρτας, όταν μία ομάδα νεαρών κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ένας 23χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι.

Με πληροφορίες από eviaonline.gr