Δολοφονία στη Φοινικούντα: Ποιους απέκλεισε τελευταία στιγμή από τη διαθήκη του ο 68χρονος - Τι μπορεί να αλλάξει μέχρι την Παρασκευή

Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, αναφορικά με την αλλαγή στη διαθήκη του 68χρονου λίγες ημέρες πριν τη δολοφονία του αλλά και τα νέα στοιχεία που θα διαλευκάνουν την υπόθεση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, στην προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου περιλαμβάνονταν δύο πρόσωπα, τα οποία όμως φέρεται να απέκλεισε στην τελευταία που συνέταξε λίγο πριν πεθάνει. Πρόκειται, όπως μεταδίδεται, για έναν άνδρα αλλοδαπής καταγωγής και την ανιψιά του θύματος, με την οποία ο επιχειρηματίας είχε πολύ καλή σχέση.

Στη νέα διαθήκη, ο 68χρονος δηλώνει ότι δεν αφήνει μερίδιο στον αλλοδαπό και περιορίζει τα δικαιώματα της ανιψιάς, προβλέποντας ωστόσο πως σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης εκείνη θα λάμβανε κάποιο χρηματικό ποσό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, που τονίζει, ότι η παλιά διαθήκη έχει βρεθεί κλειδωμένη σε συρτάρι του θύματος, αποτελώντας σημαντικό πεδίο στην έρευνα των αρχών.

Πιθανό να ξεκαθαρίσει μέχρι την Παρασκευή το τοπίο

Όσο οι δύο εμπλεκόμενοι αλληλοκατηγορούνται για τη δολοφονία στη Φοινικούντα, και συγκεκριμένα, για το ποιος ήταν αυτός που τράβηξε την σκανδάλη, σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ του σταθμού, προκύπτει νέα ανατροπή στην έρευνα.

Από την ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για τη δολοφονία. Τα νέα δεδομένα, θολώνουν το τοπίο για τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με το ποιος από τους δύο 22χρονους πάτησε τελικά τη σκανδάλη, σκοτώνοντας τον 68χρονο επιχειρηματία και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Όλα δείχνουν πως μετά από την ανάλυση στις επικοινωνίες τους, ξεκαθαρίζει άμεσα το τοπίο και δεν αποκλείεται μέχρι την Παρασκευή, να προκύψουν εξηγήσεις που θα διαφωτίσουν την υπόθεση.

Εντούτοις, η αστυνομία φέρεται να επικεντρώνει την έρευνά της σε ακόμη δύο πρόσωπα. Από τη μέχρι τώρα έρευνα από τα τηλέφωνα φαίνεται να προκύπτει η εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο πιο πιθανό σενάριο, δεν ήταν άγνωστα στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και μάλλον πρόκειται για πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο κοντινό περιβάλλον του επιχειρηματία.

Παράλληλα γίνονται αναφορές για δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες -μία τηλεφωνική έξω από το κάμπινγκ ανάμεσα στους δύο νεαρούς με κάποιον που είναι μέσα στο κάμπινγκ και η άλλη τηλεφωνική επικοινωνία λίγη ώρα αφού είχαν απομακρυνθεί από το κάμπινγκ.

