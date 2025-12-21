Δολοφονία στη Φοινικούντα: «Ο εξάδελφός μου με απείλησε» καταγγέλλει η ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα μετρά πέντε προφυλακίσεις με τελευταία εκείνη του 30χρονου που παραδόθηκε στις αρχές και κατηγορείται για συνέργεια.

Για τον φερόμενο ως συνεργό, εξετάζεται ο ρόλος του ως καθοδηγητή των δύο 22χρονων, μεταξύ των οποίων ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, ενός εκ των δύο θυμάτων της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είπε στο πλατό του ERT.news, πως θείος και ανιψιός είχαν πολύ καλές σχέσεις το τελευταίο διάστημα αλλά τα προηγούμενα χρόνια είχαν προβλήματα.

Μιλώντας για τον εξάδελφό της και ανιψιό του ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε, η ίδια αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί απειλές.

Στην ερώτηση, γιατί δεν συμπεριλαμβανόταν η ίδια στη διαθήκη του θείου της εφόσον διατηρούσαν καλές σχέσεις η ίδια απάντησε πως στις προηγούμενες υπήρχε κανονικά και απουσίαζε μόνο στην τελευταία.

Ο λόγος ήταν, σύμφωνα με εκείνη, ότι μετά τις δυο επιθέσεις εναντίον του θείου της, τον είχαν πείσει ότι πίσω από αυτές βρίσκεται ο ανήλικος γιος της: «Ο ξάδελφός μου έστρεψε τις έρευνες στον ανήλικο γιο μου και σε εμένα, με σκοπό να βγούμε από τη διαθήκη για να τα πάρει όλα αυτός».

«Η επικοινωνία μας ήταν μέχρι την ημέρα που δημοσιεύθηκε η κατάθεσή μου από τους δικηγόρους των δύο που είναι ήδη στη φυλακή. Τότε με πήρε τηλέφωνο και με απείλησε γιατί είπα ότι είχε κακή σχέση με τον Βασίλη, που δεν ήταν ψέμα και με απείλησε. Ήταν κάτι που τον ταρακούνησε. Μου είπε "όταν τελειώσει όλο αυτό και αποδείξω την αθωότητά μου θα δεις τι έχεις να πάθεις"». Η δικηγόρος της πρόσθεσε ότι η Αμαλία Τομαρά έχει δεχθεί πολλές απειλές και φοβάται τόσο για την ίδια όσο και για το παιδί της.