Δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει «τον εκτελεστή και τον συνεργό του»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Η Αστυνομία εξετάζει όλο το βιντεοληπτικό υλικό όπου καταγράφεται ο εκτελεστής αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

Το Mega εξασφάλισε φωτογραφικό ντοκουμέντο και βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο δολοφόνος με ένα άλλο πρόσωπο να κάθεται μαζί του πάνω σε ένα λευκό σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό, αναφέροντας ότι πρόκειται για «τον εκτελεστή και τον συνεργό του».

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Ήταν συμβόλαιο θανάτου;

Χθες, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε πως ο δολοφόνος του διπλού φονικού δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί.

«Δεν έχει ταυτοποιηθεί ούτε ο ίδιος, ούτε η μηχανή του γιατί κατάφερε να κρύψει τον αριθμό κυκλοφορίας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου ή όχι, είπε:

«Και τα δύο ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. Κάποιοι βιάστηκαν να πουν πως πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου γιατί έβλεπαν έναν άνθρωπο να απομακρύνεται και να φτάνει μέχρι την Αττική. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να είναι γνωστός είτε κάποιου οικείου προσώπου ή των θυμάτων και να θέλει να απομακρυνθεί. Στη διαθήκη υπάρχουν διαφορές από την προηγούμενη. Αν δεν βρούμε όμως τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή τους και αν υπάρχει ηθικός αυτουργός δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρο. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε πολύ κοντά στην ταυτοποίηση. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έμεινε στην Αττική ή έφυγε».