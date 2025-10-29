Δολοφονία στη Φοινικούντα: Νέα αυτοψία στο κάμπινγκ και η κατάθεση ενός προσώπου «κλειδί»

Νέα αυτοψία στο χώρο του κάμπινγκ στη Φοινικούντα πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών (ΔΕΑΒ), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Οι ειδικοί της ΕΛ.ΑΣ. συνέλεξαν πρόσθετο υλικό και επανεξέτασαν κρίσιμα σημεία ενδιαφέροντος, προσπαθώντας να φωτίσουν όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης.

Παράλληλα, σημαντική μαρτυρία φέρεται να έχει καταθέσει τις τελευταίες ημέρες μια γυναίκα που κατοικεί σε κοινότητα έξω από τη Μεσσήνη.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η γυναίκα είδε τους δύο 22χρονους –οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί και προφυλακιστεί– έξω από την οικία της το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν τη δολοφονία, και άκουσε διαλόγους και τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ τους.

Η κατάθεσή της, που δόθηκε ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, θεωρείται ιδιαιτέρως κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας.

Την υπόθεση χειρίζεται η Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία συνεχίζει να λαμβάνει μυστικές και ουσιαστικές καταθέσεις από πρόσωπα που σχετίζονται με τα θύματα ή μπορούν να συνεισφέρουν με πολύτιμες πληροφορίες στη διαλεύκανση του εγκλήματος.

Είκοσι τέσσερις ημέρες μετά το διπλό φονικό με θύματα τον ιδιοκτήτη του κάμπινκγκ και τον επιστάτη, το «θρίλερ» παραμένει ανοιχτό, καθώς για τις αρχές παραμένουν αδιευκρίνιστα τόσο τα ακριβή κίνητρα όσο και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού της δολοφονίας.

Την ίδια ώρα, αναμένονται –εάν δεν έχουν ήδη παραληφθεί– τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. για τα δύο κινητά τηλέφωνα των προφυλακισμένων.