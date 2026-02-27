Δολοφονία στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία

Στα Δικαστήρια Καλαμάτας βρέθηκαν η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς και ένας 30χρονος φίλος του από την ευρύτερη περιοχή, για την υπόθεση δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Οι δύο κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για υπόθαλψη εγκληματία.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έχει προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία ως ηθικός αυτουργός.

Ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Φοινικούντας

Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να επέβαιναν σε προπορευόμενο όχημα το απόγευμα της επόμενης ημέρας από τη διπλή δολοφονία, συνοδεύοντας το αυτοκίνητο στο οποίο ο ανιψιός μετέφερε τον 29χρονο, φερόμενο ως φυσικό αυτουργό, με προορισμό τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Πολύωρες φέρεται πως ήταν οι απολογίες και των δύο ατόμων και με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα, ενώ η έρευνα για τη διπλή δολοφονία συνεχίζεται από την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης και των δύο κατηγορουμένων ζήτησαν η υπόθεσή τους να αποσπαστεί και να εκδικαστεί αυτοτελώς στο αρμόδιο Πλημμελειοδικείο και όχι στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο μαζί με τους πέντε ήδη προφυλακισμένους που αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για την ίδια υπόθεση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ