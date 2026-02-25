Δολοφονία στη Φοινικούντα: Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στη σύντροφο του ανιψιού

Εξελίξεις στη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, αφού το απόγευμα της Τετάρτης (25/2) ασκήθηκε ποινική δίωξη σε δύο άτομα για «υπόθαλψη εγκληματία».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, η αρμόδια δικαστική λειτουργός άσκησε δίωξη σε βάρος της συντρόφου του ανιψιού -ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός του αιματηρού επεισοδίου- και ενός φίλου του.

Μάλιστα, η σύντροφος του ανιψιού φέρεται, όπως έκαναν γνωστό οι ίδιες πληροφορίες, να είχε επιβιβαστεί σε ένα από τα δύο οχήματα που κινήθηκαν μαζί με τους 22χρονους προς την περιοχή της Καλαμάτας, προτού φτάσουν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Φοινικούντα: Αγωγή για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Η σύντροφος φέρεται να είχε επιβιβαστεί σε όχημα, που ακολουθούσε αυτό του ανιψιού του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη διαδρομή για την Καλαμάτα, την ώρα που ο φίλος του κατηγορουμένου ήταν ο οδηγός του εν λόγω Ι.Χ.

Ως προς το σκεπτικό της ανακρίτριας, η οποία άσκησε τις διώξεις, γινέται λόγος για: «μεθοδευμένη διαφυγή του 22χρονου», ο οποίος θεωρείται ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας. Οι απολογίες των νέων κατηγορουμένων αναμένονται την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται πως πριν από μερικές εβδομάδες, κατατέθηκε αγωγή με αίτημα την κήρυξη αναξιότητας κληρονόμου.

Η αγωγή υποβλήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτα από την αδελφή του 68χρονου θύματος και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στρέφεται κατά του ανιψιού του θύματος - ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός. Η ενάγουσα θεωρείται η πλησιέστερη συγγενής του θύματος, καθώς εκείνος δεν είχε παιδιά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται διαθήκη που φέρεται να συντάχθηκε τρεις ημέρες πριν από τον θάνατο του 68χρονου, παρουσία τριών μαρτύρων. Η διαθήκη ανοίχθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Πρωτοδικείο Πύλος, έπειτα από εισαγγελική εντολή, και προβλέπει ότι ο ανιψιός του εκλιπόντος κληρονομεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός στη διπλή ανθρωποκτονία της 5ης Οκτωβρίου, η οποία διαπράχθηκε στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα. Από τις 15 Δεκεμβρίου κρατείται προσωρινά στις φυλακές Κορυδαλλού.